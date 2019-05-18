縣市長列當然中常委 國民黨中常委態度保留

（中央社記者王承中台北18日電）國民黨中常委李德維針對將黨籍縣市首長列為當然中常委表示，縣市首長太忙很少列席中常會，若變成當然中常委，未來中常會恐常碰到因出席人數不足而無法開會的問題，目前黨內沒聽到有人再提這件事。

聯合報今天報導指出，國民黨7月28日全代會當天下午預留討論黨章修正案議程，是否討論縣市長列當然中常委一案備受關注。去年九合一選舉，國民黨舉拿下15席縣市長。吳敦義在選後首次中常會上公開提到，希望能敦請這些當選縣市長「積極參與黨的決策機制」。

李德維告訴中央社記者，沒有聽說在全代會當天要討論縣市長列當然中常委。由於縣市長非常的忙碌，不是這麼容易前來台北出席中常會。黨中央在1月9日邀請15名黨籍縣市長列席中常會，也只有部分前來，且隔週就沒有縣市首長再列席，證明現實上是不可行的。

李德維指出，依照之前列席縣市首長的列席狀況來看，若是將其列為當然中常委，未來召開中常會時，很可能就會常碰到因為出席人數不足而無法開會，若是這樣，還不如保持現在列席的方式，當縣市長有需要協助時，隨時可以列席中常會。他說，目前在黨內已經沒有聽到有人再提這件事。

國民黨中常委曾文培受訪表示，雖然說有規定可以指定代理人的方式，避免不足開會人數一事，但以目前黨籍縣市首長列席中常會的狀況來看，其實不是很好，很多都是助理來列席。他認為，若是將縣市長列為當然中常委，但縣市長又不常來開會，這樣就失去意義。

曾文培說，這個案子還有討論的空間，目前也沒有聽說有人要提這個案子，黨內也沒有很熱衷。（編輯：黃國倫）1080518