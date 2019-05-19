郭台銘：雲林富台灣富 願助農業科技化

（中央社記者韋樞雲林19日電）鴻海董事長郭台銘今天在雲林六房媽過爐慶典時表示，雲林縣是台灣糧倉，「雲林富，台灣富」，他會研究協助雲林農業科技化，同時要參訪工業，看能否幫助台商和外商設廠。

六房媽祖今天從大庄股過爐到斗南股，為雲林縣地方信仰慶典盛事，郭台銘在慶典接受訪問時表示，他受雲林縣長張麗善之邀參訪，除了參與地方信仰盛事外，最重要是來看看雲林的農業。

郭台銘指出，雲林農業的產值是高雄市的4倍，是全台灣最大的農業縣，更是台灣的農倉、糧倉，「雲林富，台灣就富」，他希望來看看如何協助農業科技化，協助農業升級。

郭台銘說，張麗善早先向他介紹過雲林的產業結構，雲林有麥寮的台塑石化，張麗善希望雲林工業能轉型升級，尤其是雲林擁有全國最多土地，可以提供給工業的用途，所以他明天會花一天的時間參訪當地工業，看有無給台商和外商設廠的地方。

前立法院長王金平今天也來參加六房媽祖過爐，並祈求參選總統過程順利，媒體問到郭台銘是否也來參拜，郭台銘表示，他也會參拜，王金平是他的兄弟，大家各自努力，他相信兩個人都會有很好的成果。

媒體也問郭台銘是否知道有挺韓(高雄市長韓國瑜)社團轉成挺郭台銘，他回答，不管是挺韓、挺郭都是國民黨的勝利、台灣的勝利，中華民國的勝利才是最重要的勝利。（編輯：鄭雪文）1080519