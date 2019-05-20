藍委挺同婚掀黨內論戰 中常委擬提案撤提名

（中央社記者余祥台北20日電）7位國民黨青壯派立委因倒戈挺同婚被支持者揚言用選票「下架」。中常委要求立法院黨團應在22日中常會報告跑票始末，也擬提案撤銷立委提名；不過，也有藍營青年發起連署力挺，「國民黨不能再被貼上反動標籤」。

立法院17日三讀通過同性婚姻專法，在關鍵條文中，國民黨立委林奕華、柯志恩、許毓仁、陳宜民、許淑華、蔣萬安、李彥秀等7人不顧國民黨立法院黨團不支持政院版的立場，投下贊成票。

至於是否祭出黨紀處分，黨主席吳敦義日前表示，假如立院黨團沒有嚴格的規定，就不應該處分，主張同婚、反同婚都沒有違背道德。不過，部分國民黨支持者不滿，揚言要用選票將扭曲婚姻價值的立委「下架」。

對於黨籍立委跑票，國民黨中常委李德維今天表示，他已請黨中央邀請政策會和立法院黨團在22日中常會上進行報告，好讓大家釐清黨團是否對於同婚專法投票有嚴格的規定，也要了解跑票是個人的行為還是集體行動。

不過，黨團人士指出，目前尚未收到黨中央的相關通知，而黨團總召江啟臣本身就是中常委，也會出席中常會，在會上即可進行溝通、討論。

李德維說，黨籍立委投票時有3種選擇，支持國民黨版本、不投票，或跟著民進黨走，而他認為，最後一種的違紀程度較高，他不排除將提案撤銷立委的提名。

李德維指出，現在有部分團體或媒體將這7位跑票的國民黨立委塑造成英雄，但難道另外多數遵守黨紀的立委，他們就是不尊重人權、就是不好的嗎，身為國民黨的一分子應該要遵守黨紀和判斷是非，好好珍惜這個黨，而不是做違背黨立場的事。

不過，國民黨新生代有不同看法，藍營青年發起「助天下人愛其所愛，挺國民黨進步未來」相挺7位青壯派國民黨立委連署，目前已串聯300多人連署，黨內包括台北市議員徐巧芯、張斯綱、國民黨青年團長李成蔭等人在列。

發起連署的藍營青年在聲明中表示，身為國民黨新生代，要讓7位黨籍立委知道他們並不孤單，也要讓台灣社會知道，國民黨並非保守威權，而是有著與這塊土地一起打拚走向進步未來的改革可能性。

藍營青年指出，國民黨不能再繼續被貼上保守威權的反動標籤、與守舊思潮站在一起，人權價值不能被政治利益凌駕，理念更不該淪為政黨惡鬥與爭奪選票的工具。

藍營青年說，而這7位立委捍衛人權價值的行為，讓國民黨未來改革的可能有了希望，有心辯護者可找到幫國民黨談進步論述的空間，為未來爭取青年世代選票乃至重回進步改革路線留下餘地，這是這7票在同婚議題與人權價值以外，最重要的歷史意義。（編輯：林興盟）1080520