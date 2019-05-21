挺台參與 捷克斯洛伐克國會議員致函WHO

（中央社記者侯姿瑩台北21日電）世界衛生大會（WHA）20日登場，因中國打壓，台灣連續3年未獲邀與會。不過，國際挺台參與聲浪不斷，捷克共有80位參、眾議員，及斯洛伐克20位國會議員分別致函世衛，挺台參與。

今年WHA於5月20日至28日在日內瓦召開。WHA是世界衛生組織（WHO）最高權力機構，每年開會一次，決定WHO政策方向。

從2009年起，台灣連續8年受邀以觀察員身分參與WHA，但因中國打壓，自2017起，連續3年台灣未能參與WHA。

即便中國對台打壓不斷，今年國際聲援台灣的聲浪並未停止。外交部今天發布新聞稿表示，繼日前捷克眾議院55位眾議員致函WHO挺台參與WHA後，捷克參議院首席副議長盧智凱（Jiri Ruzicka）等25位參議員，以及斯洛伐克國會友台小組主席歐舒斯基（Peter Osusky）等20位國會議員，於17日分別連署致函WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），呼籲邀請台灣加入今年的WHA；外交部對此表達感謝。

外交部表示，捷克參議員的聯名函指出，台灣近年無法參與WHA專業醫療會議與活動，造成全球防疫體系缺口，對台灣人民甚為不公；以台灣先進醫療體系，應受邀參與WHA，這也符合歐盟政策及其會員國利益。

另外，外交部指出，在斯國國會友台小組主席歐舒斯基號召下，斯國共有20位重要國會議員響應連署，支持台灣參與今年WHA會議。聯名函強調，台灣2300萬人民遭政治阻撓而被排除於國際醫療網路，但台灣仍致力分享自身醫療與健保的經驗，以實際行動貢獻國際社會，呼籲WHO正視對台灣參與WHA的廣泛支持。

外交部發言人李憲章表示，今年共有秘魯、厄瓜多、智利、墨西哥、阿根廷、哥倫比亞等拉美國家的國會議員，以及波海三國、捷克、斯洛伐克等國的國會議員表達支持台灣參與WHA的立場。（編輯：鄭雪文）1080521