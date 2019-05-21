與賴清德不同處 蔡總統：我當總統比較有經驗

總統蔡英文（圖）21日在台北接受廣播節目「POP大國民」主持人蔡詩萍專訪，談到她與前行政院長賴清德的不同，蔡總統回應「我做總統比較有經驗」，且在兩岸、國防與外交領域歷練完整。中央社記者吳翊寧攝 108年5月21日

（中央社記者顧荃台北21日電）總統蔡英文與前行政院長賴清德爭取代表民進黨競選2020總統，蔡總統今天說，他與賴清德的不同是「我做總統比較有經驗」，且在兩岸、國防與外交領域歷練完整，捍衛台灣主權也勝過賴清德。

被問及若賴清德輸了初選，是否仍為副手人選之一。蔡總統說，這不是她一個人的事情，是整個民進黨的事情，絕對會著眼最高勝選的選項，相信支持者跟黨在現階段覺得賴清德是好的選項。

蔡總統下午接受廣播節目「POP大國民」專訪，談到她與賴清德的不同，蔡總統回應「我做總統比較有經驗」，她執政3年，打好國家下個階段需要的基礎，這確實是很困難的過程，碰到很多挑戰、批評，甚至攻擊，當然心理會承受壓力，但也有一部分是提醒她要注意哪些事情。經過這樣的過程，考慮事情會比較有經驗，會顧及比較重要的層面。

蔡總統說，總統這個工作，確實需要一些歷練，尤其是在外交、兩岸與國防領域。她1990年代晚期進入國安會後，都是在這個領域裡，她的歷練在所有人裡應該是最完整的。一般評論都認為她在外交、兩岸跟國防方面處理穩健，但局勢是越來越複雜，在複雜局勢裡穩健地處理，這更需要歷練。

主持人詢問，賴清德在新書提到，認為自己的決斷跟執行力比較好。蔡總統回應，所謂的決斷跟執行，要看怎麼看。如果對事情考慮周全，讓社會紛爭降低，會盡量用謹慎跟周延的方法處理；如果為求明快，有時會導致沒考慮到細節，公共政策常常會因為沒注意細節而衍生紛擾，有些立意良善的政策反而會有負面衝擊，沒有想像中的得分效果。

蔡總統指出，「政治沒有絕對的明快或執行力的問題」，很多事情要看當時的情況跟事情的複雜度，台灣意見多元，處理事情更要周延。

獨派認為在捍衛台灣主權方面，蔡總統不如賴清德；蔡總統說，捍衛主權不是講講而已，要看累積多少籌碼、有多少國際支持在後面，這才是重點。她過去3年很謹慎處理兩岸關係，國際上沒有人說台灣是麻煩製造者或挑釁，倒是對岸動作很多，比較是挑釁的一方。近年國際對台灣的信賴度強化，認為台灣是維持區域和平穩定的夥伴。

蔡總統表示，要保護台灣的主權，執政者要有堅強意志，但更要有方法去集結最大的支持。

主持人說，是否認為在捍衛台灣主權方面勝過賴清德，蔡總統說：「你這樣問，我當然也是這樣想。」

至於外界擔憂台灣成為美國打「台灣牌」的棋子，蔡總統回應，沒有所謂牌局的問題，對中國的憂慮，美國不分黨派，新的國際局勢出現，很多人想法越來越一致，美國國會兩黨對中國的態度大致一樣。因此沒有什麼籌碼的問題，如果台灣在價值上跟民主自由國家採取相同價值，自然會相互結合跟協助。（編輯：謝佳珍）1080521