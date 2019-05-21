賴清德主張赦扁 總統：要想法律限制與社會觀感

（中央社記者溫貴香、顧荃台北21日電）前行政院長賴清德主張特赦前總統陳水扁，總統蔡英文今天表示，賴清德恐怕要想一想法律限制與社會對這個問題的看法。

蔡總統下午接受「POP大國民」節目主持人蔡詩萍訪問。談到特赦陳水扁議題，蔡詩萍說，賴清德主張特赦陳水扁，蔡總統選前要回應此議題，否則深綠支持者會不諒解。

總統表示，這當然是總統權力，但也有法律條件要滿足，另一個就是社會對這個問題的看法，總統必須考慮社會觀感，所以這都是各方要努力的問題。賴清德恐怕也要想一想法律限制，還有社會對這個問題的看法。

談到憲政體制是否需要調整，蔡總統表示，總統跟行政院長有些適度的分工也好，總統不需要至立法院備詢，但總統是負擔所有政治責任的人，因為總統是民眾選票選出來的人，政治責任全都是總統負責，因此對行政院的政策執行，當然會注意是否與總統的政見符合，一定要去跟行政院溝通。

若掌聲稀落要如何熬過低潮，蔡總統表示，這確實是成長過程中都會碰到的，但對政治人物而言，確實是政治人物能否成功的最大關鍵所在，也就是說有順境也有逆境，在民主政治中，總統承受的壓力非常大。

總統說，任何事情都有正反兩面，也有被錯誤解讀的風險，或者刻意被錯誤解讀，可以捍衛自己，但心理素質要夠強，因為有些事情要熬過一段時間才能看出效果，有些事情已經熬到可以看得出未來的績效了。（編輯：謝佳珍）1080521