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與陳時中會談 美衛生部長推文挺台參與WHA

最新更新：2019/05/22 11:23

（中央社記者侯姿瑩台北22日電）世界衛生大會（WHA）正在日內瓦舉行，衛福部長陳時中率團前往，並與美國等多國舉行雙邊會談。美國衛生部長艾薩推文發布與陳時中的合照並表示，台灣人民需要在WHA有發言權。

今年WHA於5月20日至28日在瑞士日內瓦召開；WHA是世界衛生組織（WHO）最高權力機構，每年開會一次，決定WHO政策方向。由於中國打壓，台灣自2017年起，連續3年未能參與WHA。

陳時中與艾薩（Alex Azar）21日舉行雙邊會談。艾薩隨後在推特發布兩人的合照並推文表示，與台灣的衛生福利部長陳時中見面，雙方討論全球健康議題以及伊波拉。「台灣人民需要在WHA有發言權」。

外交部官方推特轉推艾薩的推文，感謝艾薩的支持，同時也強調，台灣能夠協助世界衛生組織達到全民均健的目標。

此外，中美洲友邦瓜地馬拉外交部長何薇（Sandra Jovel）也推文感謝台灣與瓜國合作，擴大孕產婦的健康覆蓋，強化瓜國的健康系統。

外交部長吳釗燮今早在外交部推特轉推這則推文並表示，感謝瓜國的強力支持，「台灣能夠促進全球健康，為了所有人的利益」。（編輯：鄭雪文）1080522

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