響應全球氣候行動 民團發起5/24台北遊行

（中央社記者范正祥台北22日電）響應全球氣候行動，30餘個公民團體共同發起「台北氣候緊急遊行」，預定5月24日舉行，呼籲正視氣候變遷，搶救國土與未來。

包括台灣健康空氣行動聯盟、台灣再生能源推動聯盟及主婦聯盟環境保護基金會在內等團體今天在立法院共同召開記者會，宣布「週五為未來．台灣站出來」台北氣候緊急遊行將於24日下午1時在立法院前集結，向立法院、行政院、監察院等中央單位陳情，期盼政府、總統及各黨總統參選人重視國安層級的氣候問題。

遊行活動4訴求：宣布氣候緊急狀態，要求中央、地方政府及立法院、議會宣布氣候緊急狀態；積極面對有效處理氣候危機，政府不得隱瞞氣候變遷真相，與人民共同面對及處理；零碳台灣永續發展，快速減碳，並在2050年前達到淨零碳排；召開國民氣候會議，3個月內中央與地方分別召開兒少、婦女、長者、原住民、新住民、農漁民及勞工等的分組氣候會議，並於5個月內召開國民氣候會議。

民主進步黨立委劉建國、中國國民黨立委陳宜民及時代力量立委徐永明今天也出席記者會，表達響應全球氣候行動，支持台北氣候緊急遊行，搶救國土與未來。

擔任立法院社會福利及衛生環境委員會召委的劉建國指出，全球氣候變遷日益嚴重，他的故鄉雲林縣面臨地層下陷及農業受影響等問題。委員會日前特別安排「國家永續發展之氣候變遷調適及水資源建設總檢討」專案報告，政府必須快速因應。

陳宜民建議，立法院朝野黨團應提案，不分黨派共同表達對氣候變遷議題的關心。

徐永明呼籲，各政黨總統參選人應對氣候變遷議題表態。5月24日台北氣候緊急遊行當天，他希望能夠看到各政黨有意角逐2020年總統的參選人共襄盛舉。

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃指出，氣候變遷已成為各國領導人無可迴避且必須面對處理的棘手課題，他也呼籲各政黨總統參選人關注此「領袖級」課題。（編輯：楊凱翔）1080522