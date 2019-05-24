賀印度總理連任 外交部盼深化雙邊關係

印度國會下院大選開票作業24日上午持續進行，但印度人民黨已經取得絕對多數席次，許多印度總理莫迪的粉絲23日下午聚集到印度人民黨總部，與莫迪肖像合影。中央社記者康世人新德里攝 108年5月24日

（中央社記者侯姿瑩台北24日電）印度國會舉行大選，執政的印度人民黨確定取得多數席次，印度總理莫迪連任成功，外交部今天對此表達祝賀，並期盼與印度在既有良好基礎上，持續深化雙方在各領域的實質關係。

外交部發布新聞稿指出，印度國會下議院選舉於23日開票，中華民國政府向印度政府、人民順利完成全國大選表達祝賀，並祝賀莫迪及執政的人民黨贏得大選、連任成功。

外交部表示，台灣與印度共享自由、民主、人權等普世價值，為自然夥伴關係，也都是印太地區重要成員。自政府推動新南向政策以來，印度即為重要夥伴國家之一，台印互動已更加密切，在經貿、科技、文教、民間交往等領域的交流合作持續提升。

展望未來，外交部表示，台灣期望與印度在既有良好基礎上，秉持合作共榮的精神，持續深化雙方在各領域的實質關係，共同促進印太地區的和平、繁榮與發展。（編輯：郭萍英）1080524