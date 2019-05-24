因應高齡化 立院三讀成年人可訂契約意定監護

（中央社記者王揚宇台北24日電）立法院會今天三讀修正通過民法部分條文，讓成年人在意思能力還健全時可和他人訂定契約，進行意定監護，執行雙方在契約範圍內的約定事項；契約的訂立或變更，應由公證人作成公證書才算成立。

鑑於台灣目前已屬高齡社會，隨著高齡人口的增加，須要有更完善的成年監護制度。行政院、司法院及民進黨立委吳玉琴等20人提案修法，在民法中增訂意定監護規定。立法院司法及法制委員會3月20日初審通過，並於5月8日進行黨團協商完成，而立法院會今天處理關於意定監護的民法部分條文修正草案。

三讀通過的條文規定，所謂的意定監護，指的是本人（委任人）與受任人約定，當受到監護宣告時，受任人便可擔任監護人的契約，而這個受任人可以是一人或數人。

另外，意定監護契約的訂立或變更，應由公證人作成公證書才算成立，而公證書作成後要在7日內以書面通知法院；意定監護契約於本人受監護宣告時發生效力。

三讀條文也規定，若有事實足以認定意定監護受任人，有不利於本人或明顯有不適任的情況，例如受任人有意詐騙財產、無法勝任或長期不在國內等情形，法院得依職權，在民法相關規定下，選定他人為監護人。法院在進行監護的宣告前，意定監護契約的本人或受任人得隨時撤回。

關於意定監護受任人的報酬支付規定，三讀通過條文規定，意定監護契約已約定報酬或約定不給付報酬者，從其約定；未約定者，監護人得請求法院按其勞力及受監護人的資力酌定。

吳玉琴在三讀後表示，民法意定監護的三讀，是台灣因應高齡化社會來臨，所建構最重要的法律制度。

吳玉琴說，現行的監護制度，是當自己失能後才由法院來選定監護人。不過法官難斷家務事，在家事法庭也時常上演爭著當監護人或沒人要當監護人的情形，但其實最清楚誰來代表本人最佳利益的人，就是自己。

吳玉琴表示，意定監護是讓還沒有失能、失智的人，可以預先以契約方式和受任人約定，當自己發生符合民法規定意思表示能力受限時，由法官指定這位受任人為自己的監護人。而目前台灣每年新增6000多件監護宣告聲請下，意定監護制度除了可以尊重受監護人意願，也可以節省法官許多耗時又燒腦的調查。（編輯：趙蔚蘭）1080524