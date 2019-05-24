談美中貿易戰 郭台銘：背後是5G及AI的戰爭

（中央社記者廖禹揚台北24日電）鴻海集團董事長郭台銘今天表示，美中貿易戰背後其實是科技戰，是5G及AI的戰爭，若他當選總統，目標是將台灣變成智慧科技島，並提出「台灣經濟發展國家隊」藍圖。

郭台銘今天應邀赴電電公會以「美中貿易對電機電子產業全球供應鏈的機遇與挑戰」為題發表演講；他指出，從川普今年初簽署維護美國人工智慧領導地位的行政命令內容可以看出，貿易戰背後其實是5G與AI的戰爭。

郭台銘表示，台灣科技業具有優勢，是AI最好的試驗場域，因為台灣有優質的中小產業，速度快、彈性高，具有domain knowledge（領域知識），且台灣幅員小，可以快速配合開發新產品，無論是電動車、手提裝置，都是台灣未來的機會。

郭台銘指出，工業製造供應鏈將被迫重新劃分，「大」不再是唯一勝算，產業布局分工要隨時做結構性調整，比起過去的10年、20年一次，未來可能3年就要調整一次，而且要洞察未來，「這時候政府就該站出來」。

郭台銘表示，若以總統角度出發，為促進台灣產業與最新科技合作，他會規劃成立3000億到5000億美元的投資基金來做投資、併購，並規劃成立機構、邀請全世界知名基金管理人來協助管理。

郭台銘並提出「台灣經濟發展國家隊」藍圖，包括東進、西和、南拓、北接等4大方向；其中首要任務就是「東進」與美國洽談自由貿易協定（FTA），彌補美國的製造業缺口；「西和」則是讓台商融入中國大陸市場產業轉型，創造雙贏。

「南拓」則以東南亞、印度、西亞為目標，也希望以FTA開拓台灣「後廠」，成為帶動亞洲經濟成長的樞紐，郭台銘也以印度為例，表示在印度投資的問題「我都知道」，若是他當總統，會「派先遣小組去整理好」；「北接」則希望與日本合作，由台灣作為中介，協助日本技術開拓大陸市場。

郭台銘日前說過，台灣不只六缺，「缺電、缺水、缺土地、缺技術人才、缺研發人才、缺投資」，他今天則說，自己想到還有第七缺，就是缺一個能做這些事情的中華民國總統。（編輯：李信寬）1080524