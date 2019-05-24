目擊者還原泰源事件 犯人搶槍大喊番薯仔快跑

（中央社記者盧太城台東縣24日電）民國59年台東泰源軍監發生6名犯人搶槍逃逸，當時目睹現場的許姓民眾說，6人搶槍後高喊「番薯仔快跑」，接著兩人持槍刺傷警衛連班長後，從他面前跑向山區。

泰源技訓所在白色恐怖時期占有重要地位，民國50年開始興建，隸屬「國防部泰源感訓監獄」，關押政治犯。

民國59年2月8日，鄭金河、江炳興、陳良、詹天增、鄭正成、謝東榮等6犯人搶槍逃亡，被外界視為武裝革命。

住家距離爆發搶槍事件約100公尺、今年74歲的許姓民眾指著柑橘園旁的一棵樹說，「事件就發生在那裏」，約上午10時許（國防部調查時間為11時40分），衛兵交換時間，忽然傳出兩聲槍響，隨即有人大喊「番薯仔」（台灣籍犯人）快跑。

接著一名班長往柑橘園衝，結果被困在柑橘園的圍籬，隨後有兩名犯人持槍追上，用槍上的刺刀朝班長身上刺了幾刀，接著從許姓民眾面前往山區跑，消失在樹林中。

許姓民眾說，當時有6名犯人埋伏在一個轉彎處，趁準備去換哨的一排士兵經過時，搶下兩把槍和子彈，但未射殺士兵，而是朝天空開了兩槍高喊「番薯仔快跑」，然後6人分兩路逃跑，只有外省籍班長被刺刀刺傷。

根據國防部的調查資料，從許姓民眾面前逃跑的是鄭金河和謝東榮。

許姓民眾說，當天下午泰源地區就湧入許多後備軍人和帶槍軍人，封鎖所有道路，有4名犯人在隔天就陸續落網，刺傷班長從他面前逃跑的兩個犯人則在好幾天後落網。

他說，這些政治犯平常都在監獄外面工作，對監獄外地形很熟。

許姓民眾說，依當時的情況研判，6人不像是要武裝革命，比較像單純不滿老芋仔（外省士官）的管理。

不過，當年的台獨人士認為泰源事件是繼「二二八事件後，台灣後山的「台獨武裝起義」。

當時總統府參軍長黎玉璽呈給總統蔣中正有關處置過程的公文寫著，6人均為叛亂罪，劫械逃獄，目的圖陰謀擴大叛亂，事先草擬「台灣獨立宣言」及「文告」文件。

事件爆發後，泰源監獄的政治犯全部移監到綠島監獄，民國63年泰源監獄移交警總職業訓導第三總隊，民國77年再移交給法務部改成「台灣泰源監獄」，民國81年再轉型為法務部泰源技能訓練所。

「泰源事件」當時只有在報紙以不到400字刊出，當年的建築物如今只剩下警衛亭和距離搶槍地點不到50公尺、被稱為鬼屋的警務連房舍。（編輯：唐聲揚）1080524