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傳陳菊找李登輝當調人 賴清德：按著制度走

最新更新：2019/05/26 16:39

（中央社記者蘇木春台中26日電）媒體報導總統府秘書長陳菊，找前總統李登輝出面為總統蔡英文與前行政院長賴清德當調人。賴清德今天受訪表示，現在最好的方式是，初選的制度不要改變，大家按著制度走。

賴清德今天到台中參訪，上午先走訪台中高美溼地，接著下午到西區審計新村逛市集，與遊客互動，不少粉絲拿出手機合照，或拿出書本要簽名，他會中接受媒體聯訪。

日前有媒體報導，陳菊曾拜會李登輝，盼李能以本土最高精神領袖位階，出面為蔡總統與賴清德當調人。賴清德受訪說，這個消息他不知道，民進黨的選舉辦法已經公告，大家也都已經進行初選，現在最好的方式是，初選的制度不要改變，大家按著制度走，個人都提出國家的方向、治國的理念，讓全國的民眾來做選擇，誰最適合代表民進黨。

對於民進黨29日將再召開中執會，賴清德表示，黨中央如果有要求雙方都要到齊，他當然會配合，但目前得知蔡總統行程上不方便，他也不會到中執會，就讓中執會自己來討論，他的理念也講得夠清楚了。

媒體提問黨會不會因此分裂，賴清德說，這就要靠中執會的智慧，如果跟著制度走，黨只有更和諧更團結。至於網路出現挺賴救扁的廣告文宣，賴清德則回應，廣告與競選辦公室沒有相關。

參訪完審計新村後，賴清德說，年輕人的創意都很好，他們也很勇敢，看到每一攤都很有創意，吸引更多的年輕人，這就是一個成功的模式，可以作為台灣很多地方，包括老宿舍、舊房子要活化再生的參考，未來也會把審計新村還有其他成功的景點，推廣到需要活化的地方。（編輯：陳俊碩）1080526

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