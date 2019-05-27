放寬政策 立委建議本國漁船可僱外籍船長

（中央社記者范正祥台北27日電）民進黨立委莊瑞雄今天在立法院質詢時建議政府考慮放寬政策，讓本國漁船可以僱用外國籍船長。對此，農委會副主委陳添壽答詢時說，「讓我們來研究一下」，研究對產業影響。

立法院外交及國防、經濟委員會聯席會議審查「我國擬簽署加入南印度洋漁業協定」案，包括外交部、行政院農業委員會、海洋委員會、經濟部等部會列席備詢。

屏東縣選出的立委莊瑞雄質詢時反映漁民對發展遠洋漁業建言，建請政策服務漁民。

莊瑞雄指出，民航機可以僱用外國籍機長，遊輪船長也可以是外國籍，但本國漁船為什麼不能僱用外國籍船長。漁民反映遠洋漁業欠缺船長，希望改變現行規定。

莊瑞雄認為，「我們的政策應該服務漁業、服務漁民」，希望政府解決漁民問題。

對於莊瑞雄質詢及反映漁民建議，陳添壽回應，「讓我們來研究一下」。

另外，談及漁民期待政府提出便民改革、解決漁民問題、幫助遠洋漁業發展，莊瑞雄也指出，許多在海外作業的漁民反映，相關送件簽核若是遇有漁業署承辦人員請假、開會或公出，就會延誤，建議更新制度設計，簡政便民，「動作快些」。

對此，陳添壽答覆，請漁業署檢討改進相關作業流程，做好便民措施。（編輯：林沂鋒）1080527