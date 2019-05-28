訪台南議長郭信良 朱立倫：不分藍綠彼此交流

前新北市長朱立倫（右）28日到台南市議會拜會議長郭信良（中），兩人就地方政策及府會關係等議題進行交流。中央社記者楊思瑞攝 108年5月28日

（中央社記者楊思瑞台南28日電）前新北市長朱立倫今天到台南市拜訪台南市議會議長郭信良時表示，以往雖與郭信良非同一黨派，但大家是朋友，同樣為台灣這塊土地奉獻。不一定要分藍綠，可好好彼此互相交流。

有媒體詢問競逐中國國民黨總統初選的朱立倫為何刻意在被視為民主進步黨大本營的台南安排相當多參訪行程，朱立倫說，台南有很多老友在上次選舉時全力支持；郭信良是認識多年的朋友，從郭信良還是民進黨籍時就會互相交流，這次是交流地方執政經驗。

總統初選部分，朱立倫表示，希望國民黨「比好不比爛」，他全力以赴，希望黨內團結一致，不要有紛擾或任何傷害，最後推出最好的參選人。

他說，現階段他較不在意個人民意調查數字，最關心國民黨整體民調有沒有提升，相信過程中自己的努力最重要。（編輯：李明宗）1080528