6/1凱道挺韓造勢 高市議員協助包車

（中央社記者王淑芬高雄28日電）高雄市長韓國瑜6月1日要出席在凱道舉辦的「決戰2020、贏回台灣」活動。不僅旅行社招攬挺韓凱道一日遊行程，國民黨多名議員也協助包車，估計當天有逾20輛遊覽車北上。

國民黨市議員黃紹庭、黃柏霖等人今天受訪表示，服務處不時有尋求安排前往凱道挺韓的電話，經聯繫遊覽車，已協助安排共8輛遊覽車。不過，今天也有國民黨議員私下表達反對韓參選造勢看法，認為韓既是高雄市長就應兌現政見承諾。

另外，永久旅行社打出「挺韓凱道一日遊」行程，含車資及午晚餐盒、保險每人新台幣800元，業者陳麗容說，有400多人登記，將在當天一早出發。

凱道造勢，韓國瑜昨天證實妙天禪師是很多團體組合的其中之一。今天面對媒體再追問「前花蓮縣長傅崐萁是否幫忙」，韓國瑜在市政會議後受訪只表示，幫忙的人很多，包括自己家鄉的新北市中和也會有人出來相挺。對於外傳國民黨中央不希望民代表態挺韓，他說，「尊重檯面上覺得有壓力的人，不勉強大家」。

台北市長柯文哲17日借用高雄中學場地演講，媒體指事前有教育局關切電話，被解讀高市府「卡柯」。雄中已聲明依時段收費並澄清教育局並無介入；韓受訪也表示，經交叉查證並詢問教育局長，絕對沒有電話關切，也絕不可能有小動作，歡迎柯文哲聽聽南部人的聲音。(編輯:孫承武)1080528