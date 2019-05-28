行政院消保處：基本工資上調 粽子33%漲價

（中央社記者顧荃台北28日電）行政院今天召開穩定物價小組會議，消費者保護處表示，今年粽子價格與去年相較，約67%價格持平或下跌，33%上漲，漲幅多在20%以下，主要漲價原因為基本工資上漲。

行政院晚間發布新聞稿表示，端午節將至，為瞭解應節物資供應情況，行政院副院長陳其邁今天召開「穩定物價小組」會議。

行政院消保處在會中指出，已分別針對今年量販店、超市與便利商店粽子價格進行訪查及預購型錄檢視，與去年相較，約67%價格持平或下跌，33%上漲，漲幅多在20%以下，主要漲價原因為基本工資上漲，造成人事費用及包材成本增加。

陳其邁表示，目前端午節各項物資供應充足，無論是粽子或所需食材價格多屬平穩。請農委會、行政院消保處等單位，全力調節端午節民生物資供需，並嚴密監控相關物資市場行情，若發現異常情形，應即時查處。

陳其邁說，另由於中國大陸非洲豬瘟疫情造成豬隻嚴重損失，未來恐造成國際性豬肉短缺與漲價，進而可能推升國內豬肉價格，也請農委會持續掌握國內外豬隻與屠體的產銷變動情形，並適時提高國內豬隻生產與自給率以為因應。

農委會說，已提前部署未來國內毛豬生產，提出產銷調節因應措施，包括請縣市政府輔導養豬業者將生產目標由805萬頭提高至820萬頭、請台糖公司依國內需求適時調整毛豬生產計畫、請財團法人中央畜產會伺機釋出凍存豬肉，以及請肉品市場及供應管道（農會、合作社）維持供銷秩序穩定等。

另外，在聽取主計總處「消費者物價指數（CPI）情勢」報告後，陳其邁指出，根據統計，今年1至4月CPI較去年同期漲0.40%，核心CPI漲0.47%，整體物價漲幅仍屬溫和平穩。未來物價變動狀況，請相關機關持續密切關注。（編輯：李信寬）1080528