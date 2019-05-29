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民進黨總統初選
民進黨中執會5月29日討論總統初選辦法，全體共識不經表決通過初選方式納入手機民調，與台北市長柯文哲、高雄市長韓國瑜對比，6月10日到14日進行民調。
民進黨總統初選
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民進黨總統初選2/13

蔡陣營：尊重中執會共識 盼產生最強候選人

最新更新：2019/05/29 18:17
民進黨中執會29日通過總統初選民調納手機50%，放入台北市長柯文哲、高雄市長韓國瑜對比；總統蔡英文（圖）陣營說，尊重中執會透過民主機制達成的共識。（中央社檔案照片）
民進黨中執會29日通過總統初選民調納手機50%，放入台北市長柯文哲、高雄市長韓國瑜對比；總統蔡英文（圖）陣營說，尊重中執會透過民主機制達成的共識。（中央社檔案照片）

（中央社記者葉素萍、溫貴香台北29日電）民進黨中執會今天通過總統初選民調納手機50%，放入台北市長柯文哲、高雄市長韓國瑜對比；總統蔡英文陣營說，尊重中執會透過民主機制達成的共識，盼產生最強候選人。

民進黨中執會今天討論總統初選辦法，全體共識不經表決，通過民調納入手機50%；初選民調採取三人對比，對手人選為高雄市長韓國瑜及台北市長柯文哲；舉辦一場電視政見會，政見會舉行時間及方式授權中央黨部再行規劃，並與雙方協商；民調將於6月10日到14日進行。

　　蔡總統陣營發言人阮昭雄回應指出，尊重中執會透過民主機制達成的共識，也期盼透過反映真實政治環境、也貼近民意的方案，能產生民進黨最強候選人。

　　阮昭雄說，感謝全體中執委讓初選能夠往前進行，不再繼續延宕，展現創黨以來民主機制的可貴；期盼初選過程，能理性和諧進行，對民進黨而言，最重要的是全黨團結一心，贏得2020大選，繼續守護本土政權，堅定捍衛民主台灣。（編輯：謝佳珍）1080529

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