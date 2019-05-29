立院初審政治檔案條例草案無共識 送黨團協商

（中央社記者王揚宇台北29日電）立法院司法及法制委員會今天併案審查政治檔案條例草案等4案，朝野立委討論後未取得具體共識，將行政院提案的所有條文保留，送黨團協商。

立法院司法及法制委員會27日及29日併案審查行政院函請審議、民進黨及時代力量立委所提的相關政治檔案條例草案等4案；經討論後，召委段宜康今天裁示，全案審查完竣，送黨團協商。

比較這4案內容，一致的精神就是要落實轉型正義，並透過立法方式，開放政治檔案，以還原歷史真相，並促進社會和解；實質內容上，包括條文數、政治檔案定義、罰則以及是否成立專責委員會等，略有不同。

逐條審查時，國民黨立委沈智慧說，國民黨主張條文全數保留，因為草案中明定的「政治檔案」，期間是從民國34年8月15日至81年11月6日，範圍只針對國民黨，既然是政治檔案，應該要包括所有的政黨，而且時間要從台灣光復到未來的延續，而非僅設定在那一段時間。

沈智慧表示，支持林宅血案、陳文成案等案應調查清楚，但包括前總統陳水扁的國務機要費、319槍擊案等，也應公諸於世；國民黨過去或許有些檢討可以坐下來談，但不是用這種立法追殺的方式來做，而這也是追殺國民黨法案中的第3套，更是政治迫害且針對性的立法，令人十分遺憾。

時代力量立委林昶佐也提出修法版本，他說，今天審查政治檔案條例草案，不是為了哪個政黨、不是為了追殺誰，更不是為了怎樣的政治利益，而是要處理戒嚴、白色恐怖時期，那些被關、被殺的人，需要被公開、知道的真相。

林昶佐也說，政治檔案條例草案清楚設定在獨裁威權時期，而大家過去想要了解這段時間的真相，實際上遇到困難，所以希望爭取閱覽、徵集等一致的標準。

林昶佐指出，如果沈智慧認為一些特定命案、貪腐事件，社會大眾尋找資料上遇到問題，國民黨要提出貪腐檔案條例草案解決所有學界運用上的困難，可以提出主張，但跟今天審查的政治檔案條例草案是兩回事。（編輯：李信寬）1080529