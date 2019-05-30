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美國務院顧問出席台會議 關注跨國父母誘拐兒童

最新更新：2019/05/30 10:25

（中央社記者侯姿瑩台北30日電）外交部今天表示，美國國務院主管兒童議題資深顧問蘿倫斯（Suzanne Lawrence）訪台，將出席首屆「台美合作處理跨國父母擅帶兒童離家聯合委員會」，並拜會政府相關部會及兒福團體。

外交部發布新聞稿表示，蘿倫斯於29日至31日訪台，主要是為出席首屆「台美合作處理跨國父母擅帶兒童離家聯合委員會」。外交部對此表達歡迎。

委員會會議將於31日舉行。外交部指出，這項會議源自台美4月簽署瞭解備忘錄，明定由美國國務院領務局與台灣的衛福部代表組成聯合委員會，合作處理兒童遭跨國父母擅帶離家個案。蘿倫斯當時在華府見證台美雙方簽署備忘錄，也代表美方前來台灣參加首屆會議，落實雙方合作計畫，極具意義。

此外，今年是台灣關係法立法40周年及美國在台協會（AIT）成立40周年，AIT在每個月份指定一個主題，彰顯美台夥伴關係在各方面的合作。5月的主題為「移民與交流月」，蘿倫斯來台訪問交流是5月的系列活動之一。

外交部表示，蘿倫斯訪台期間也將拜會政府相關部會與兒福團體，進一步瞭解台灣兒童福利政策及成果，作為未來持續推動台美相關計畫的參考，並深化雙方在保障兒童權益領域的合作與交流。（編輯：楊凱翔）1080530

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