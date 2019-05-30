律師法立院初審 律師未加入公會執業可罰錢

（中央社記者王揚宇台北30日電）立法院司法及法制委員會今天初審通過律師法修正草案，對於領有律師證書而沒有加入律師公會便逕行執業，可罰新台幣10萬元以上50萬元以下罰鍰；全案須交由黨團協商。

這次律師法大修，就行政院所提的修法版本部分，將現行條文由53條增加至146條，目的是為強化律師職業倫理，淘汰不適任律師，及增加公益服務，以實現律師執業自由化以及地方公會會籍單一化。

立法院司法及法制委員會15日、22日、30日併案審查行政院函請審議律師法修正草案等13案。

現行律師法第11條規定，律師非加入律師公會，不得執行職務。不願具名的律師私下指出，若律師不加入公會便執業，就會被地方公會送懲戒，但目前沒有罰錢的規定。

今天逐條討論時，根據行政院的提案說明指出，領有律師證書並加入公會始得執行律師職務；未入會即對外執業者，雖有律師資格，但為了避免這些人有規避律師法及律師倫理規範，因而免受懲戒的狀況，因此參考會計師法相關規定，明定處罰依據。

今天初審通過的條文規定，領有律師證書，未加入律師公會，意圖營利而自行或與律師合作辦理訴訟事件、非訟事件、經營法律諮詢或撰寫法律文件為業等法律事務者，由法務部處10萬元以上50萬元以下罰鍰，並限期命其停止其行為；屆期不停止者，處20萬元以上100萬元以下罰鍰，並廢止其律師證書。

關於律師懲戒部分，現行條文規範的懲戒處分有4種，為警告、申誡、停止執行職務2年以下及除名；行政院提案說明指出，現行懲戒處分輕重之間的差距極為明顯，讓實務適用上有過輕或過重之虞，因此提案修法。

經在場立委與官員討論後達成共識，初審通過的條文，增加一款懲戒處分，即律師於一定期間內自費接受額外的律師倫理規範6小時至12小時的研習，停止執行職務期間修改為2月以上2年以下。

在外國律師執業規範上，現行條文規定，外國律師曾受外國法院有期徒刑1年以上刑的裁判確定者，不得許可其執業；今天初審通過的條文修正為，曾受大陸地區、香港、澳門或外國法院有期徒刑1年以上刑的裁判確定者，不得許可其執業。

另外，行政院的提案版本，對於「無律師證書者執業、律師借牌」等違法行為加重刑責部分，因在場立委與官員討論後，認為仍有相關細節須釐清，因此把相關條文保留。

而這次修法中的關鍵條文，不得發給律師證書的條件、申請律師證書的停止審查要件、撤銷律師證書狀況、會籍單一化等條文，立委與在場官員並無具體共識，因此保留。全案須交由黨團協商。（編輯：趙蔚蘭）1080530