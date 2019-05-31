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吳釗燮首訪三聖友邦 抵最後一站聖露西亞

最新更新：2019/05/31 11:59

（中央社記者侯姿瑩台北31日電）外交部長吳釗燮出訪加勒比海友邦，繼聖克里斯多福及尼維斯、聖文森後，抵達聖露西亞，拜會聖露西亞總理查士納（Allen Chastanet）。他說，台露邦誼穩固，具有推動更多互利合作的潛力。

外交部指出，吳釗燮率團於5月28日至31日訪問聖克里斯多福及尼維斯、聖文森、聖露西亞等3友邦，提升雙邊邦誼與合作關係。這是吳釗燮任內首度訪問「三聖」友邦。

如同訪問聖克里斯多福及尼維斯、聖文森期間，吳釗燮抵達聖露西亞後，也在外交部推特發布聖露西亞行程的推文及照片。他推文表示，真的很開心見到查士納總理；台露友誼與雙邊關係穩固，且具有推動更多互利合作的潛力，他將與露國總理討論所有的可能性。

吳釗燮抵達聖露西亞時，由露國外交部長鮑布蘭（Sarah Flood-Beaubrun）前往接機。他也推文表示，與鮑布蘭進行會談，並感謝鮑布蘭的接待。

訪問克國與聖文森期間，吳釗燮分別拜會聖克里斯多福及尼維斯總督席頓（Tapley Seaton）、總理哈里斯（Timothy Harris），以及聖文森總理龔薩福（Ralph Gonsalves）等官員。

外交部指出，吳釗燮一行也視察台灣與3友邦重要雙邊合作計畫的推動情形，包括視察聖克里斯多福及尼維斯的平尼海灘（Pinney's Beach）景觀生態公園、共同主持聖露西亞全國道路整建計畫動土典禮，以及見證與聖文森簽署捐助警備用車議事錄等。（編輯：林興盟）1080531

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