意見未被採納 郭台銘盼國民黨不要卡郭

鴻海董事長郭台銘（前）31日接受廣播專訪時表示，國民黨中央不但沒有幫他，他提的意見都不採納，希望國民黨不要卡郭卡太過。中央社記者王飛華攝 108年5月31日

（中央社記者王承中台北31日電）鴻海董事長郭台銘今天表示，國民黨中央不但沒有幫他，他提的意見都不採納，希望國民黨不要卡郭卡太過。對於黨內初選對手，他說，都是可敬的對手，且各有強項，但在經濟論述上，他較占優勢。

爭取國民黨總統提名的郭台銘今天接受由國民黨副主席郝龍斌主持的中廣論壇訪問，對於初選對手前立法院長王金平、前新北市長朱立倫及高雄市長韓國瑜，郭台銘表示，都是可敬的對手，且各有強項。

郭台銘指出，王金平多年在地方的人脈關係及遇到事情的調和鼎鼐，他非常尊敬。朱立倫有很多行政經驗，也當過行政院副院長，也是尊敬的對手，但時不我予，雖然朱立倫行政經驗豐富，但現在是拚經濟的時代，在經濟的論述上，可能是他比較占優勢。

郭台銘說，韓國瑜非常強於造勢及拚庶民經濟。現在科技發展帶動經濟，而科技跟經濟則是他的強項，如果是拚經濟，大家應該要想看看，哪個人最能夠帶領台灣拚經濟。

對於如何看待民進黨的總統初選，郭台銘表示，前行政院長賴清德是真心換絕情，而總統蔡英文則是心狠手辣，國民黨真的要注意，蔡總統對黨內同志、親密夥伴都可以這樣，將來對上國民黨的候選人一定會用盡所有的步數、動用國家機器來助選。

郭台銘指出，賴清德應該要在民進黨內展現霸氣，覺得不滿意，就應該站出來。他也請蔡總統多花時間在拚經濟，不要盯著競爭對手打壓，就算勝出，民眾也不會服氣，「他不怕查水表，放馬過來。」

針對台北市長柯文哲是否會參選，郭台銘說，柯文哲是聰明人，會看時事能否造英雄，出來參選的機會很大，可是先決條件是國民黨能否團結選出來真正懂經濟的候選人。他說，過去柯文哲很多年輕支持者是尋求藍綠外的第三種選擇，但若是他出來，支持柯文哲的年輕族群也會認為他是懂經濟的人。

對於課徵富人稅，郭台銘指出，落實分配正義富人稅一定要抽，他也曾向馬政府建議過，但未被採納。他說，目前初步構想是台灣前100名富人，每人每年加徵新台幣3億元；第101名到500名，每人每年加徵2億元；第501名到1000名，每人每年加徵1億元。完全不用增加稽徵成本，一定要把稅基稅源拿到再來分配，希望將來受薪階級能夠減稅，讓富人多繳點稅。

郭台銘表示，之前的下鄉行程，沒有任何國民黨大老幫他安排，且國民黨中央不但沒有幫他，他提的意見還都不採納。節目最後，郭台銘也不忘向郝龍斌說，「我是希望你們國民黨不要卡郭卡太過」。郝龍斌聽到則是哈哈大笑。

郭台銘昨天受訪表示，民進黨黨內初選已決定採用50%比重的手機民調，他再次呼籲國民黨中央採用手機民調方式，他相信自己的支持者多屬於年輕族群和經濟選民為主，這些族群都在外面拚經濟，用手機民調才可真實反映，但「國民黨沒人理我」。（編輯：郭萍英）1080531