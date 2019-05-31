推動兒權公約事項 立院三讀增列兒少代表參與

（中央社記者范正祥台北31日電）立法院院會今天三讀通過修正兒童權利公約施行法第6條條文，規範兒童權利公約推動事項過程應有兒童及少年代表參與，展現台灣致力跟上國際規範對於兒少保障的標準，落實兒少人權。

為實踐兒童權利公約保障兒童及少年表意權的精神，民進黨立委李麗芬等人擬具兒童權利公約施行法第6條條文修正草案，民進黨立委羅致政也提出修正動議。

現行規定行政院應成立兒童及少年福利與權益推動小組，邀集各代表協調、研究、審議、諮詢並辦理推動兒童權利公約事項，必要時「得」邀請少年代表列席。

對此，李麗芬指出，現行條文除限縮少年參與的權利，也沒有兒童代表的規範，又因為列席限制，以致兒少表意權限縮。因此，她提案修法，落實兒少實質參與。

李麗芬等提案立委主張，參照兒童權利公約，政府應確保兒童及少年有表達意見的機會，並依據兒童權利公約首次國家報告國際審查會議結論性意見，政府應採取有效的法規措施，以確保兒少於推動兒童權利公約程序中有陳述意見的權利。

三讀修正條文明定，行政院為推動兒童權利公約相關工作，「應」邀集兒童及少年代表、學者專家、民間團體、機構及相關機關代表，成立兒童及少年福利與權益推動小組。兒少代表、學者專家、民間團體及機構代表的人數不得少於總數1/2。

修正條文也規範，兒童及少年福利與權益推動小組定期召開會議，協調、研究、審議、諮詢並辦理公約宣導與教育訓練、各級政府機關落實公約督導、國內兒童及少年權利現況研究與調查、國家報告提出、接受涉及違反公約申訴，以及其他與公約相關事項。兒童及少年福利與權益推動小組成員任一性別不得少於1/3。

李麗芬說，兒童權利公約施行法第6條條文修法通過後，更重要的是行政部門應對兒少進行培力，讓兒少進行有意義的參與，如此才能真正落實兒少的權利。（編輯：林沂鋒）1080531