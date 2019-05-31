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立院三讀 工地主任不得同時數地執業

最新更新：2019/05/31 21:36

（中央社記者陳俊華台北31日電）立法院會今天三讀修正通過營造業法部分條文，明定工地應置工地主任，且在施工期間，工地主任不得同時兼任其他營造工地主任業務。

民進黨立委段宜康提案指出，民國105年2月6日台南強震，造成維冠大樓與其他建築物倒塌，導致115人死亡、551人受傷，檢方查察發現維冠大樓興建期間，工地主任竟在2年內更換3到4人，凸顯應在現場實際掌握施工品質及安全的工地主任，沒有確實、專責對工程進行充分管控及督導。

國民黨立委李彥秀提案也指出，工地主任是負責工地安全及確保按圖施工的實際執行者，須在現場才能發揮作用，但實務上工地主任往往有異地兼任他處工地主任的情形，主管機關卻只做成「不宜兼任」的函釋，沒有強制力，應修法明文限制。

三讀修正通過的條文明定，營造業承攬一定金額或一定規模以上的工程，施工期間應於工地置工地主任；工地主任在施工期間，不得同時兼任其他營造工地主任業務。

條文明定，違者將按情節輕重，予以警告或3個月以上1年以下停止執行營造業業務之處分；受停止執行營造業業務處分期間累計滿3年者，廢止其工地主任執業證。（編輯：趙蔚蘭）1080531

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