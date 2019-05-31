少年事件處理法修法三讀 強化少年輔導保護能量

（中央社記者王揚宇台北31日電）立法院會今天三讀修正通過少年事件處理法部分條文，除強化少年保護能量，若有無正當理由經常攜帶危險器械等3種情形，由少年輔導委員會輔導，自民國112年7月1日施行。

此外，原少事法第85條之1條文規定，7歲以上未滿12歲之人，有觸犯刑罰法律的行為者，由少年法院適用少年保護事件的規定處之，今天三讀通過「刪除」此條文，自公布後1年施行。

司法院表示，這次修法緣由，主要是呼應大法官釋字第664號解釋，因現行少事法關於少年有觸犯刑罰法律之虞事由的規定未盡明確，或容易導致認定範圍過廣，再加上有兒童權利公約施行法施行後等情況，因此提案修法。

立法院司法及法制委員會在4月17日及5月20日，併案審查少年事件處理法部分條文修正草案，包括有行政院、司法院在內的7個版本；全案在委員會審查完竣時，召委段宜康裁示不需交由黨團協商；立法院會今天處理本案。

三讀通過的條文規定，少年有觸犯刑罰法律行為，由少年法院依據少事法處理；少年若「無正當理由經常攜帶危險器械、有施用毒品或迷幻物品的行為而尚未觸犯刑罰法律、有預備犯罪或犯罪未遂而為法所不罰之行為」，有這3種情形，而認為有保障少年健全自我成長的必要者，由少年法院處理。

另外，這次修法重點，除了要排除原虞犯少年適用司法處遇，其行為輔導也要改採「行政先行」。

三讀通過的少事法第18條條文規定，司法警察官、檢察官或法院執行勤務時，如果知悉少年有無正當理由經常攜帶危險器械等3種情形，得通知少年住所、居所或所在地的少年輔導委員會處理；有這3種情形的少年，得主動請求住所、居所或所在地的少年輔導委員會協助。

這次通過的第18條條文也規範，少年輔導委員應結合福利、教育、心理、戶政、警政等相關資源，對少年施以適當期間的輔導。如果輔導期間，少年輔導委員會認為由少年法院才能保障少年健全的自我成長，得敘明理由並檢具相關資料，請求少年法院處理。

關於上述的第18條條文公布後，自112年7月1日施行。

今天也通過多項附帶決議，包括教育部要邀集司法院、法務部、衛生福利部、內政部就觸犯刑罰法律兒童的通報、處遇、輔導及協助等事項，在修法通過後1年內，完成相關規定的研議。

民進黨立委李麗芬在三讀後發言表示，這次修法兼顧理想與實務，重點包括以曝險少年觀念取代虞犯，未來曝險少年的輔導改採「行政先行」，對於7歲以上12歲以下的觸法兒童，回歸教育社福體系進行協助，不再適用少事法，而行政先行這塊從112年7月1日施行。

民進黨立委吳玉琴說，這次修法最大的變革，包括「健全少年輔導委員會」，讓過去只是任務編組、欠缺專業輔導人力的少年輔導委員會，成為一個結合福利、教育、心理、醫療等相關資源，真正能夠協助兒童及少年脫離危險獲得支持的行政組織。（編輯：蘇志宗）1080531