立院三讀 擅自改裝電動自行車最高罰5400元

（中央社記者劉冠廷台北31日電）立法院會今天三讀修正通過道路交通管理處罰條例部分條文，明定擅自改裝電動自行車最重處新台幣5400元的罰鍰；騎乘電動自行車超速最重罰1800元，未戴安全帽則罰300元。

民眾使用電動自行車的數量持續增加，合格的電動自行車法定最高時速為25公里，在改裝之後，時速可達50公里以上；但由於電動自行車無需考取駕照即可上路，不配戴安全帽無罰則，對於違法改裝也無覆驗的規定，衍生出許多交通事故。

立法院會上午三讀修正通過道路交通管理處罰條例部分條文，針對電動自行車的改裝、超速問題進行規範。條文明定，電動自行車於道路行駛或使用，擅自增、減、變更電子控制裝置或原有規格，處電動自行車所有人1800元以上5400元以下罰鍰，並責令改正。

條文也明定，電動自行車於道路行駛或使用，行駛速率超過型式審驗合格允許的最大行駛速率每小時25公里者，處電動自行車駕駛人900元以上1800元以下罰鍰。至於電動自行車駕駛人未依規定戴安全帽者，則處300元罰鍰。

此外，三讀條文也針對自行車附載幼童的規定予以放寬，開放年滿18歲以上的自行車駕駛人可附載幼童，若未依規定附載幼童，包括駕駛人未滿18歲、附載的幼童年齡或體重超過規定、不依規定使用合格的兒童座椅以及腳踏自行車或定動輔助自行車等，將處300元以上600元以下的罰鍰。（編輯：趙蔚蘭）1080531