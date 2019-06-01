民團邀參加六四晚會 馬英九：還不知這事

（中央社記者繆宗翰台北1日電）華人民主書院等民間團體昨天舉行記者會，宣布邀請前總統馬英九以及各主要政黨領袖、總統參選人參加六四30週年紀念晚會。馬英九今天受訪時僅表示，「我還不知道這件事」。

華人民主書院等多個民間團體定4日晚間在中正紀念堂自由廣場，舉辦「記憶．抵抗－中國六四事件30週年」紀念晚會。

主辦單位昨天舉行記者會，宣布已於5月30日致函邀請所有總統參選人、各主要政黨領袖、台北市長柯文哲，以及長期關注六四的馬英九、前文化部長龍應台等人參加，並簽署譴責中共鎮壓六四、要求公布真相、關注中共民主改革的聲明。

馬英九下午出席長風基金會舉辦的「中美貿易戰及其影響」講座活動，媒體記者在會後詢問是否出席六四紀念晚會。他僅回應，「我還不知道這件事」。

華人民主書院秘書長王興中隨後接受中央社記者電話訪問時表示，昨天已致電馬英九辦公室確認，對方回覆已收到邀請函，「可能還沒送到馬前總統手上吧」。

至於其他受邀者的出席狀況，王興中則表示，目前已接獲柯文哲與前新北市長朱立倫辦公室方面非正式回覆，兩人因另有行程、不克出席；主辦單位近日也會持續確認其他人的意願。

王興中說，這次邀請確實較倉促，他們也理解受邀者行程可能無法配合，但仍希望不克出席的政治人物，也能簽署譴責中共鎮壓六四的聲明。主辦單位未來也會公布有哪些政治人物簽署了聲明。（編輯：林克倫）1080601