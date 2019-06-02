駁鴕鳥心態 柯文哲：重點是對方覺得你做什麼

（中央社記者梁珮綺台北2日電）前行政院長賴清德認為，若面對一國兩制什麼都不講，是鴕鳥心態；台北市長柯文哲今天說，「重點不是你做什麼，而是對方覺得你做什麼」，說什麼也不重要，而是對方是否信任。

柯文哲上午出席北市各級學校107學年度畢業生市長獎頒獎典禮，開始前接受媒體訪問時，做上述表示。

柯文哲日前被問及面對北京提一國兩制時會做何回應，他的回答是「不講為上策」；賴清德批評，柯文哲的做法是鴕鳥心態，無法守護台灣。

柯文哲說，他提兩岸一家親只是表達善意，當然不可能靠兩岸一家親維持台海和平，「重點不是你做什麼，是對方覺得你做什麼；重點不是你說什麼，而是對方對你有沒有信任感」。

他表示，若兩岸之間沒有信任感或善意，對抗局勢就會升高，而兩岸吵吵鬧鬧也這麼多年，不需要搞到彼此很緊張，「奉勸大家，把人民福祉放在第一順位考量政策」，如此一來，很多紛爭會減少。

由於柯文哲頻繁在假日出訪外縣市，外界聯想是為選總統做準備，他說，當台北市長主要工作還是台北市政，假日有其他力氣再去做其他事，這叫「行有餘力」，甚至他還跟局處首長說不要想東想西，把市政做好就好。

至於外界對他的行為很難不想東想西，他說，「你們要想東想西，不是我的錯」。高雄市長韓國瑜昨天在凱道造勢，表示2020願意承擔重任，為了中華民國不惜粉身碎骨，並提出發財外交等想法，有媒體詢問柯文哲是否準備好「為中華民國粉身碎骨」，以及提倡何種外交形式。

柯文哲說，「中華民國不要粉身碎骨就好」，並說自己不知道什麼是發財外交，反問「他（指韓國瑜）是主張把外交部併入外貿協會嗎？」自己則是「該怎麼做就怎麼做」。

被問及美麗島電子報董事長吳子嘉的爆料對韓國瑜似乎殺傷力不大時，柯文哲說，台灣社會形勢會慢慢地愈來愈接近西方，如法國、北歐的非婚生子女百分比就很高，但屬於私人事情，大眾會愈來愈不介意。（編輯：黃世雅）1080602