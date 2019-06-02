韓國瑜凱道呼拚經濟 郭台銘：口號好像都抄我的

（中央社記者王承中台北2日電）鴻海董事長郭台銘今天針對韓粉凱道誓師大會表示，他有看到高雄市長韓國瑜拚經濟的口號，但好像都是在抄他的，簽訂自由貿易協定等都是他過去一直講的。

高雄市長韓國瑜昨天下午出席在凱道舉辦的誓師大會，並宣示2020年他準備承擔任何重要職務，不惜為中華民國粉身碎骨。外交要把現在的「凱子外交」，轉為「發財外交」，對外一定要全力跟美國、東南亞等國家簽訂自由貿易協定。

爭取國民黨總統提名的郭台銘今天上午受訪時表示，他有看到韓國瑜拚經濟的口號，但發財外交、簽訂自由貿易協定好像都是在抄他的，這是他過去一直在講的，代表韓國瑜也認同拚經濟是對的。

郭台銘說，現在全世界領導人到世界各地都帶著企業家同行拚經濟，大家可以平心靜氣評論，在這麼多候選人中，誰最適合做這件事？這是他過去45年來最擅長的事。他當然也願意為中華民國粉身碎骨，而且還要加上「死而後已」4個字。

對於昨天韓粉擠爆凱道，是否會感到壓力？郭台銘指出，中美貿易戰越演越烈，科技戰爭也同時上演，大家不曉得世界經濟將在短時間內產生急遽變化，他憂心政府沒有作為、民眾沒看到比金融海嘯更大的海嘯即將來臨所造成的經濟崩潰，而不是昨天的造勢。

郭台銘說，如果他是總統，現在應該要坐在總統府內召開國安層級的經濟會報，強烈呼籲總統蔡英文要重視這個問題，中美貿易戰產生的嚴重性才開始，很多中小企業已經向他表明拿不到訂單，問題的嚴重性超乎大家的預估跟想像。

針對有媒體形容昨天韓國瑜的造勢代表初選提早結束，郭台銘則表示，他覺得初選才剛要開始，因為經濟問題才剛開始，誰有實力，誰沒實力，誰在講空話，誰在做實事這一看便知，誰能真正把台灣經濟救起來最重要。

端午節將至，郭台銘今天上午前往台北市南門市場學包粽子，並與攤商互動爭取支持。由於今天適逢假日，原本市場內就已有人潮，郭台銘現身後，支持群眾更把市場擠得水泄不通，高呼「郭總統好」、「救台灣、拚經濟」、「初選納手機民調」等口號為郭台銘打氣，郭台銘也展現親和力，與民眾及攤商握手打招呼，對於民眾合影的要求更是來者不拒。

郭台銘隨後前往市場內知名的食品店學包粽子，媒體詢問郭台銘是否是第一次包粽子，郭台銘說，小時候有跟媽媽包過。郭台銘在店家的帶領下，很快便將手中的粽子包好，圍觀群眾則高喊「郭董，包中（包粽）」。（編輯：蘇志宗）1080602

鴻海董事長郭台銘2日前往台北市南門市場向攤商學包粽子。中央社記者王承中攝 108年6月2日