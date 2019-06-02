韓國瑜凱道造勢 朱立倫：給他加油不會有壓力

前新北市長朱立倫（左3）2日到高雄市左營區新庄仔天公廟參拜，回應有關高雄市長韓國瑜凱道造勢的問題時表示，有鼓勵友人去現場加油，但自己不會感到有壓力。中央社記者陳朝福攝 108年6月2日

（中央社記者陳朝福高雄2日電）高雄市長韓國瑜昨天在凱道造勢。前新北市長朱立倫今天說，有鼓勵友人去現場造勢，給韓國瑜加油，但自己不會感到有壓力。

朱立倫上午到高雄市左營區新庄仔天公廟參拜，祈祝國泰民安，風調雨順；廟方也祝福他2020國民黨總統初選圓滿順利，心想事成。

朱立倫參拜後接受媒體聯訪提問韓國瑜在凱道造勢展現人氣，他的支持者是否也要籌辦類似大型造勢會問題，朱立倫說，造勢有各種不同的方式，昨天有友人去當志工，自己也鼓勵友人去現場加油。都是國民黨團隊，只要團隊更好，受支持度也會更好。

朱立倫說，自己常以團隊精神為例，國民黨候選人會愈來愈好，且對手不是自己人，可能是民進黨或是台北市長柯文哲，希望國民黨的支持度愈來愈高，千萬不要自己人打自己人。

朱立倫表示，尤其不要有任何明槍暗箭，會影響國民黨受支持度，前陣子的民進黨支持度上升，國民黨支持度下降，這是隱憂，無論如何要互相加油鼓勵。

至於媒體問到對韓國瑜在凱道造勢提出「發財外交」的看法時，朱立倫表示，這就是他以前說過的經貿外交，韓國瑜都用接地氣的講法，正確名詞是讓彼此互相有利，透過經貿方式讓大家賺錢。（編輯：黃世雅）1080602