雙城論壇 柯文哲重申兩岸一家親與五個互相

（中央社記者梁珮綺台北6日電）台北市長柯文哲在今晚播出的電視專訪中表示，台北上海雙城論壇行之有年，今年沒道理不辦，他的態度是秉持互信與兩岸一家親精神進行兩岸交流以增加善意，並重申五個互相。

他說，今年舉辦內容仍在磋商，但預計聚焦青年、經貿及市政學習，「讓比較沒有意識型態束縛的年輕人可以多交流」；經貿最沒爭議，因賺錢雙方最沒戒心；市政學習則是台北與上海互學所長。

柯文哲接受台視「翻轉台灣，市長有約」節目專訪，暢談對雙城論壇及兩岸關係看法，內容於晚間8時播出。

柯文哲表示，台北是台灣最重要的城市，上海也是大陸最先進的城市，透過兩個城市的交流，讓兩邊的人民有交流認識的機會來增加彼此善意，讓兩岸關係可以朝正面發展，強調是台北市長應該做的。

他說，他的定位很清楚，雙城論壇就是兩岸城市間的交流。

柯文哲說，雙城論壇是目前兩岸之間唯一官方聯絡管道，所以建議擴大合作範圍，從原本的台北市與上海市擴增為北台灣與長三角，尤其台北市、新北市、基隆市與桃園市的經濟能量約占全台灣45%，長三角是大陸重要的經濟區，經濟能量約占大陸20%。

柯文哲表示，擴大合作範圍後，可增加台灣經濟動能，「我有跟大陸方面建議，不要只限於城市跟城市，而是北台灣跟長三角，特別是經貿方面」。

如今的兩岸關係，柯文哲認為是滑坡效應、是一步一步堆疊的結果，若時間能回到2016年的5月至10月，有更好的溝通管道與彼此善意，就能避免今日的僵局。

他表示，美中對抗下，蔡總統明顯偏向美國，台灣因此失去在兩強之間遊走的空間。

柯文哲說，自己在美國這張考卷考了65分，中國則是考55分，美國是「可接受」，大陸雖然不及格，但還有補考機會，「因為我發現，美國跟中國是同一張考卷」，可是，同一個題目，標準答案卻不一樣，而他堅持寫同一個答案。

柯文哲重申，美中對抗是未來15年的世界局勢，他比較擔心的是台灣政治利用美中對抗局面拉高統獨對抗議題，來牟取黨派政治利益甚至是個人利益，「我覺得反而有損台灣整體利益，我不太贊成」。

因此，他主張兩岸要有更多的交流與善意來化解僵局，就算沒有真正解決問題，但留下一個互相諒解的空間，「所以我當時提『兩岸一家親』，主要目的就是降低兩岸緊張的氣氛、降低衝突的可能性」。五個互相，就是互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、互相諒解。

柯文哲說，台灣與大陸畢竟同文同種，雖有隔閡，但也有很多共同歷史記憶，如他4月參加大甲媽祖遶境，「你想想看，我們拜媽祖跟拜聖母瑪麗亞感覺還是不太一樣」，台灣的傳統宗教多是大陸來的，很清楚是中華文化圈的一環。（編輯：李亨山）1080606