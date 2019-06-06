前李登輝總統核心幕僚蘇志誠 暢談老派政治

（中央社記者陳政偉台北6日電）前李登輝總統辦公室主任蘇志誠今天在演講中分享政治幕僚經歷，除了對宋楚瑜公開致歉，也暢談「老派政治」的條件，對即將到來的總統大選則是點到為止，謹守分際不多言。

有「永遠的總統府高層」之稱的前李登輝辦公室主任蘇志誠，最近因獲邀擔任台灣第一部政治影集「國際橋牌社」顧問，而重新回到大眾面前，備受矚目。

現年63歲的蘇志誠今天晚間接受國際橋牌社邀請，以「走過90年代風雲，蘇志誠真實心聲」為題演講，與聽眾分享過往經歷。

蘇志誠開場沒多久就表示，想藉公開的機會，為他當年對宋楚瑜造了很多的口業致歉。

他說，過去曾對宋楚瑜的心造成傷害，他致上無限的道歉、懺悔。受傷可以痊癒，但傷人的心是很難痊癒的，希望宋楚瑜先生能夠接受。

提起如今已漸被淡忘的「老派政治」，蘇志誠認為，「老派政治是要讀書的」，大量閱讀可以為政治工作奠定思考基礎。老派政治是重視情報的，他當年工作重點就是蒐集各式各樣的情報，做出正確判斷，並尋求先發制人的機會。

蘇志誠表示，老派政治也要會欣賞「人」，願意歡迎各種人才，也要知人善任。

他說，最重要的是，老派政治是看清權力的，「當椅子拿走，就必須站起來，沒有人是永遠坐在椅子上的。」椅子拿起來後就都是凡夫，雖然會懷念椅子的餘溫，但離開了椅子，就不要說三道四、指點江山。

談到將要到來的總統大選氛圍，蘇志誠也表示，「不要只想當總統，要問為什麼要當總統？」他說，要參選的人應該自問，「當總統能做什麼？為什麼非要我不可？」

蘇志誠認為，總統作為國家的領導者，應該是要知道有沒有能力當總統，且知道當務之急要做什麼。（編輯：王思捷）1080606