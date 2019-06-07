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是否與賴清德修補關係 總統：網還沒破

最新更新：2019/06/07 14:27
總統蔡英文（中）、基隆市長林右昌（左）7日到基隆八斗子漁港出席龍舟賽開幕，主辦單位安排蔡總統體驗補漁網。中央社記者王朝鈺攝　108年6月7日
總統蔡英文（中）、基隆市長林右昌（左）7日到基隆八斗子漁港出席龍舟賽開幕，主辦單位安排蔡總統體驗補漁網。中央社記者王朝鈺攝　108年6月7日

（中央社記者王朝鈺基隆7日電）總統蔡英文今天到基隆出席龍舟賽開幕，主辦單位安排總統體驗補漁網，記者詢問，初選後是否要與前行政院長賴清德修補關係，總統笑著反問：「你確定這個網破了嗎？還沒有破」。

蔡總統上午10時許抵達八斗子漁港，致詞結束後逐一和台下選手握手致意，並與基隆市長林右昌和選手們玩起自拍，接著為龍舟競賽鳴槍，隨後在漁民指導下學習補破網。

記者詢問有學到補網技巧嗎？蔡總統說：「可能要花一陣子」，媒體再問補網難不難？總統立刻點頭說：「難」，有記者追問補網難還是修補人際關係難？蔡總統笑著說：「我要補的是社會安全網」。

至於是否考慮初選結束後與賴清德修補關係，蔡總統說：「你確定這個網破了嗎？還沒有破」，一旁林右昌隨即搭話說，漁船代表豐收，補網是很重要的事，相信總統補網，就是把所有人團結在一起，讓基隆更好也讓台灣更好。（編輯：李錫璋）1080607

總統蔡英文（前右3）7日出席在基隆八斗子漁港舉辦的龍舟賽開幕典禮，與基隆市長林右昌（前左2）及選手們玩起自拍，合影留念。中央社記者王朝鈺攝　108年6月7日
總統蔡英文（前右3）7日出席在基隆八斗子漁港舉辦的龍舟賽開幕典禮，與基隆市長林右昌（前左2）及選手們玩起自拍，合影留念。中央社記者王朝鈺攝　108年6月7日
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