郭台銘：我非權貴 從黑手做起

投入國民黨總統初選的鴻海董事長郭台銘（中）8日受訪時表示，小時候全家6人擠住4坪地，他自己則從做黑手出身，不炒房也不炒地，絕不是權貴。中央社記者王鴻國攝 108年6月8日

（中央社記者王鴻國新北8日電）鴻海董事長郭台銘在國民黨總統初選，被人形容和對手是權貴和庶民的戰爭，他表示，小時候全家擠4坪地，從做黑手出身，不炒房、不炒地，絕不是權貴。

國民黨總統初選參選人郭台銘今天中午來到二重疏洪道的棒球場，為即將要在6月21號前往日本交流的雲林文昌國小棒球隊加油打氣，不僅贈送每位小球員國旗帽，還實際下場學習如何投球，並透露在他友人安排下，這群小球員有機會和台灣之光王貞治見面。

郭台銘受訪表示，他很尊敬王貞治，「王貞治到現在為止拿中華民國護照，跟我一樣，沒有拿其他國家的護照」，小球員們這一次赴日，原本是見不到王貞治，經過他的要求及好友孫正義的安排，小球員們可以見到王貞治，同時，他也希望協助球隊做好中日棒球交流活動。

媒體詢及雲林是高雄市長韓國瑜的票倉，郭董是否想搶票，郭台銘表示，「中華民國都是我的票倉」，他現在也是雲林縣政府的頭號經濟顧問，拚經濟跟拚政治不一樣，經濟是一切的根本。

媒體追問有學者形容他和韓國瑜是一次權貴和庶民的戰爭，郭台銘表示，不同意這樣的說法，他不是權貴，不炒房及不炒地，從做黑手、模具出身，父親是基層警員，4坪大的地方住了全家6個人，白天的飯桌到了晚上就是床鋪。他反問媒體「請問這是權貴嗎」。

他表示，前立法院長王金平不參加初選，是王金平自己有打算，王金平是國民黨重要資產，中華民國和國民黨都不能失掉這個資產。他雖避談論韓國瑜在花蓮的造勢活動，但對自稱鴻海員工到花蓮挺韓一事表示，他尊重每一個人的自由。（編輯：方沛清）1080608

積極投入國民黨總統初選的鴻海董事長郭台銘（後排中）8日來到新北市三重區中山棒球場，為即將赴日交流的雲林縣文昌國小棒球隊打氣。中央社記者王鴻國攝 108年6月8日