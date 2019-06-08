未參加總統初選 王金平：不代表要冷眼旁觀

（中央社記者余祥台北8日電）已宣布不參加國民黨總統初選的前立法院長王金平今天說，國民黨因人設事的初選方式造成黨內不團結，未來會變怎樣只能靜觀其變，但這不代表自己要當冷眼旁觀的第三者，選舉是漫長的比賽，九局後才知輸贏。

王金平日前宣布不參加黨內「奇奇怪怪」的總統初選，今天仍繼續勤走基層，到高雄參加三山王金平之友會幹部大會；王金平也在臉書說，很多老朋友都站出來支持他。

王金平批評，國民黨因人設事的初選方式，造成黨內不團結，同志互相攻擊，「跟民進黨有什麼不同？」

王金平說，未來會變怎樣還不知道，只能靜觀其變，但不代表自己就要當個冷眼旁觀的第三者，畢竟選舉是很長的比賽，就像打棒球要九局後才知輸贏，一切還說不準，「黨中央必須審慎推出最合適的人選，不是民調最高才是最強」。

至於有人質疑他全省走透透是為換取行政院長的位置，或是等別人來找他喬，王金平說，對此他都一笑置之，他只是做該做的事，如此而已。他會持續勤走基層，凝聚民眾、團結共識，讓台灣再次贏回藍天。

國民黨主席吳敦義今天出席國民黨高雄市客家事務委員會成立大會，媒體詢問，王金平認為制度一改再改因此不參加初選，吳敦義回應，民進黨只有2人參加總統初選，就殺來殺去，國民黨參加的人那麼多，當然有不同的主張。

吳敦義舉例說，中常會採納各方意見通過以全民調決定人選，對王金平來說，可能是有變化，若因此不願參加初選，國民黨予以尊重。

吳敦義表示，王金平只是不參加初選，還是會成為國民黨的力量，也不會違背黨基本的方針，王金平有自由選擇的權利，除了尊重他，也盼能共同努力，贏得2020選舉。（編輯：李信寬）1080608