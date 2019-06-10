要求訂制度 郭台銘：王院長的事情還會再發生

鴻海董事長郭台銘（左）10日上午召開記者會，強調11日會參加國民黨中央的「參加初選同志座談會」，要求黨中央建立制度辦法，如果不能在候選人開跑前把制度訂好，制度不能事先講清楚，「王院長的事情還會再發生」。中央社記者葉臻攝 108年6月10日

（中央社記者葉臻新北10日電）鴻海董事長郭台銘今天上午召開記者會，強調明天會參加國民黨中央的「參加初選同志座談會」，要求黨中央建立制度辦法，若制度不能先講清楚，「王院長的事情還會再發生」。

郭台銘表示，明天會親自參加國民黨中央的「參加初選同志座談會」，黨中央明天就該給候選人代表明確答覆，他強調，只有制度的建立才能讓這次國民黨初選公正公平公開，如果不能在候選人開跑前把制度訂好，制度不能事先講清楚，「王院長的事情還會再發生」。

被問及有關於國民黨目前要求參加初選候選人簽訂公約，即便初選公布後，沒有勝選的人也不能脫黨參選一事，郭台銘表示明天會進行了解。

郭台銘表示，現在國民黨真正的初選辦法還沒有通過，「比賽門票賣了，遊戲規則還沒訂」，他將和黨中央反應，希望在週三中常會之前，什麼地方能夠做到，要給候選人答覆，「只有方法明確以後才可以要求候選人簽任何東西」。

郭台銘強調，他是一個做實業的人，對每個制度、細節都要求很清楚，今天會再把建議案送進黨中央，希望黨中央認真、務實，在團結勝選的基礎下，今天必須要召開嚴正的會議制訂辦法，「辦法都沒有我簽什麼東西，我還勸所有候選人都不要簽」。

郭台銘也表示，他明天也會提出中南部地區要用台灣話做民調，明天也會要求黨中央簡報，他強調自己是參選人、有繳錢，「施行細則跟選舉辦法是一切的核心」，週二、三要很嚴謹的訂定，在初選辦法沒有非常清楚出來之前，呼籲所有候選人不要盲目去簽訂，影響團結。（編輯：張銘坤）1080610