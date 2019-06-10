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各界關注香港反送中
香港民間人權陣線6月9日舉辦「反送中」遊行，要求港府撤回修訂逃犯條例草案，遊行結束後部分抗議者與警方爆發流血衝突、約百人被捕。不僅引起全球關注及外媒報導，各界也紛紛回應「反送中」遊行。
各界關注香港反送中
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各界關注香港反送中4/14

蔡總統：台灣撐香港 我們守台灣

最新更新：2019/06/10 13:36
香港人上街表達「反送中」立場，總統蔡英文10日說：「台灣撐香港，我們守台灣。」（中央社檔案照片）
香港人上街表達「反送中」立場，總統蔡英文10日說：「台灣撐香港，我們守台灣。」（中央社檔案照片）

（中央社記者葉素萍台北10日電）香港人上街表達「反送中」立場，總統蔡英文今天說，「台灣撐香港，我們守台灣」；她呼籲台灣人民繼續關注香港的發展，一起來撐香港，也一起來保衛台灣。

蔡總統透過臉書貼文指出，重要的國際媒體今天都在報導昨天香港的「反送中」大遊行。全世界關注自由、民主與人權的人，也都非常關注這個大遊行，也都很支持香港人的主張。

她說，台灣也不例外，同樣支持香港人追求自由、民主與人權。自由就像空氣一樣，只會在窒息時，才會察覺它的存在。

蔡總統再次強調，「一國兩制對台灣來說，是絕對不能接受的」。一旦接受一國兩制，台灣就會失去捍衛自由、民主與人權的權利，也會失去選擇自己未來的權利。

她呼籲台灣人民繼續關注香港的發展，一起來撐香港，也一起來保衛台灣。

另外，總統府秘書長陳菊也透過臉書貼文指出，儘管一時之間運動的目標尚未達成，但她想跟香港的朋友們說「請不要放棄、請不要沮喪，請繼續堅持下去。因為你們在爭取的是，最重要、最珍貴的自由與人權。」

陳菊表示，正如台灣經歷過的，追求理想的路，往往充滿障礙、挫折，甚至令人絕望。但只要堅持下去，就能走到路的盡頭，那裡就會有光。「在這追求自由與人權的路上，台港相伴相挺，風雨同路。」

不滿港府修訂逃犯條例的「反送中」大遊行，由香港泛民主派發起，主辦單位民間人權陣線（簡稱民陣）昨天晚間公布，參加人數多達103萬人，成為香港歷來規模最大遊行之一。據警方估計，遊行最高峰有24萬人參加。（編輯：林沂鋒）1080610

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