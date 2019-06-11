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軍方：測量艦達觀號5月台海故障 自行返港檢修

最新更新：2019/06/11 12:48

（中央社記者游凱翔台北11日電）軍方人士今天說，海軍海洋測量艦達觀號5月14日在台灣海峽執行任務，因燃油含水量過高導致主機熄火，排除故障後自行開回左營軍港檢修，並未如媒體報導「在台灣海峽中線漂流」。

軍方人士表示，達觀艦（AGS-1601）5月初被指派到澎湖及台灣本島間進行水文調查，5月14日上午艦上人員發現主機突然熄火，立刻依標準作業程序進行故障排除，並發現是燃油含水量過高導致。

軍方人士指出，官兵排除障礙後重新啟動引擎，並以最安全的速度緩慢返回左營軍港，當時艦隊指揮部為確保達觀艦的安全，也指派其他軍艦前往伴護，並沒有媒體所刊載「在台灣海峽中線漂流」情事發生。

軍方人士說，達觀艦在返回左營軍港檢修後，發現是淨油機故障，導致燃油含水量過高，因此在更換淨油機後已重新返回工作崗位，目前也已在執行相關交付的任務。

達觀號艦齡已達25年，是交通部西元1994年出面為國防部向義大利採購的「海洋測量艦」，平時以台灣周邊海域、專屬經濟海域與南海諸島的航道測量，與水文資料蒐集任務為主，並支援國內、國際海洋研究計畫及臨時賦予的任務，目前是隸屬海軍192艦隊。（編輯：李信寬）1080611

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