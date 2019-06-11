賴清德籲柯文哲韓國瑜公開宣示反對一國兩制

（中央社記者郭宣彣新竹市11日電）民進黨總統初選參選人賴清德今天到新竹市天公壇參拜時表示，台北市長柯文哲與高雄市長韓國瑜應公開宣示「反對一國兩制」，拒絕讓台灣成為第二個香港。

針對香港「反送中」抗議活動，賴清德今天受訪表示，柯文哲與韓國瑜都應公開宣示，堅決反對一國兩制、並收回兩岸一家親的說法，才是應該有的態度，一同守護台灣主權和民主，拒絕讓台灣成為第二個香港。

賴清德說，香港在英國統治時代為民主自由人權的社會，但在英國把香港交回給中國後，中國承諾一國兩制，短短不到幾年，言論自由和集會結社自由都被限制。這次更嚴重，將強行通過「逃犯條例」（送中條例），侵犯人權，未來不只是罪犯，中國還可能羅織罪名，以政治犯名義送往中國審判。

賴清德指出，香港人走上街頭進行「反送中」抗議活動，香港已有超過100萬人上街抗爭，而香港人口數約700多萬人，可說，每7人就有1人走上街頭，包含孩子在內。他呼籲，台灣民眾不要置身事外，「要聲援香港、支持香港。」

賴清德說，台灣人應與香港共同爭取香港人權自由，「台灣不要做第二個香港」，否則台灣情況恐會受困。香港無法選擇，但台灣已經獨立自主，在關鍵時刻，一定要立場堅定，捍衛台灣主權和民主，保障台灣人決定國家前途的權利。

賴清德表示，台灣人民就算過去對中國存有期待，但在年初習近平的公開談話，中國公開宣示「九二共識沒有一中各表的空間，只有一個中國原則」，台灣只有一條路可走，就是香港和澳門的一國兩制，況且，台灣多數人民不願意過香港這種生活。

賴清德最後強調，現在台灣所有總統候選人中，只有他能夠捍衛台灣的主權民主，也只有他能帶領台灣，維護台灣的主權價值。

民主進步黨總統初選民調今天是第二天，賴清德持續勤走地方，拜託民眾支持，今天一早到新竹天公壇參拜後，隨後，從新竹一路向北到桃園、新北，下午回到台北凱達格蘭大道。（編輯：張銘坤）1080611

投入民進黨總統初選的前行政院長賴清德（前左3），11日隨著車隊來到新竹市天公壇參拜祈福。中央社記者郭宣彣攝 108年6月11日