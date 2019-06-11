反送中遭港議員批評 韓國瑜盼勿情緒發言

（中央社記者王淑芬高雄11日電）香港百萬民眾上街發起反送中抗議，但高雄市長韓國瑜第一時間以「不清楚」回應，引起香港民主黨立法會議員涂謹申不滿和批評。韓今天呼籲香港朋友勿因他晚回應「就太情緒性」。

百萬「反送中」抗議行動引發國際關注，包括總統蔡英文及目前檯面上有意投入下屆總統選舉的參選人在第一時間都發表談話。但韓國瑜在9日被問到對香港民眾反送中的看法時，先是以「不清楚、不知道」做回應，10日再發表6點聲明，並解釋前一天是因為划龍舟擊鼓後「頭都昏了」，才會做出不清楚的答覆。

不滿韓國瑜對香港反送中的回應，香港民主黨立法會議員涂謹申在臉書表示「很想講粗口」，涂的評論也引發部分港人抵制高雄的留言。

韓國瑜在今天市政會議後受訪表示，香港朋友勿因他晚幾個小時發文就太情緒性；那天是划龍舟，晚了幾個小時發文，絕對不代表我們不關心香港，請香港朋友能理解。

有關鴻海董事長郭台銘昨天表示勸韓國瑜「不要進中聯辦」。韓表示，先後兩次見過郭台銘，「他（郭台銘）沒有跟我談過到香港不要進中聯辦的事，印象中完全沒有」。

今天出席市政會議的副市長葉匡時也說明，市府去中聯辦前，郭董應該不知道，也沒其他人知道，因為是當天早上才收到通知說要去中聯辦。他認為，郭董可能記憶有錯誤，因為市府訪問團就是去吃個飯。

葉匡時說，記憶中沒有聽到郭講此事；再者，郭和市府團隊與韓見面有兩次，一次是推銷農產品，第二次就是韓和市府團隊到香港參加一個酒會。他不認為郭有機會、或有講過說「不要進中聯辦」的事。(編輯:孫承武)1080611