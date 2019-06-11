挺港反送中 總統：激勵台灣珍惜得來不易的一切

香港反送中遊行全球關注。總統蔡英文（前）10日表示，一旦接受一國兩制，台灣人的自由、民主、人權將受他人宰制，未來將持續關注香港發展、保衛台灣，並重申只要她當總統，就不接受一國兩制。中央社記者徐肇昌攝 108年6月10日

（中央社記者溫貴香台北11日電）總統蔡英文今天表示，香港年輕人對人權保障與民主法治的渴求，不願放棄的堅持，也激勵著台灣年輕世代，珍愛疼惜如今看似如呼吸般自然，但其實得來不易的一切。

對於香港百萬人上街抗爭「送中惡法」，蔡總統很有感觸，晚間在臉書發文表示，她參與過「港澳關係條例」起草，年輕時也常趁著轉機，跑去香港的書店買當時最新的貿易法專業書籍，順便看看「那些在台灣不一定能看得到的書」。

她強調，那時候在使用中文的地方裡，台灣還沒有充分出版與言論的自由，中國則是從來都沒有。香港是她和許多人「買書的地方」。

總統表示，當時的香港是一扇窗，雖然香港人還是沒有辦法透過民主制度決定自己的命運，但那裡有著自由空氣、現代化的法律。「九七」則是香港朋友經常討論的話題，選擇留在香港的朋友，總還是對九七之後「五十年不變」的承諾，觀望中帶著一點點的期待。

「後來，五十年還不到一半，很多事都變了」，總統說，在這段時間，台灣已經民主化、自由化，而香港則正在失去自由。再後來，能夠「買書的地方」，從香港變成台灣，要飛出去買書的人，從台灣人變成了香港人。

總統表示，幾天前，百萬人上街抗爭「送中惡法」。一個民主國家，如果遇到了這麼大的抗爭，必然會迫使執政者思考自己的政策方向是不是出了錯，但是沒有看見香港政府有這樣的反省，只是一再重申來自北京的指令。

總統進一步說，這代表中國在香港實施的「一國兩制」是失敗的。一個國家之內不可能同時存在著威權與民主，在一個非民主體制之下，所謂的自由、民主與人權，都是來自威權的施捨，要給就給，要收回就收回。

對於港府修訂「逃犯條例」所引發侵害人權的疑慮，總統表示，中華民國政府也已經一再重申，絕不會接受任何以消滅國家主權為目的的作為，也拒絕接受以修法為前提的個案移交，因為民主、自由是所有台灣人民所珍視的價值。

她說，「我們會堅持守護這樣的價值，也願意分享這樣的價值，撐住全世界所有想要爭取自由、民主的人」。

總統表示，這幾天，有許多來自香港的年輕朋友，在她的臉書上留言，希望能看見台灣人民對他們的支持與聲援，並協助他們把聲音傳向國際。

「我們看見他們對人權保障與民主法治的渴求，我們也看見他們不願放棄的堅持」，總統表示，而這也激勵著台灣的年輕世代，珍愛疼惜如今看似如呼吸般自然、但其實得來不易的一切。

「爵爵&貓叔的這張畫，也代表了香港與台灣的年輕世代創作者的心聲」，總統強調，為了世世代代都應持續享有的自由，「我們要認真守護，我們會勇敢前行」。（編輯：林淑媛）1080611