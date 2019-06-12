民進黨總統初選 賴清德：我不是金孫

前行政院長賴清德（前右）12日上午前往林口竹林山觀音寺參拜，與長者親切互動，並強調自己若當選總統，不只能守護台灣，也有執行力能解決台灣各種問題，也可以推動台灣經濟發展，照顧弱勢民眾。中央社記者葉臻攝 108年6月12日

（中央社記者葉臻新北12日電）前行政院長賴清德今天上午至林口竹林山觀音寺、新莊後港昭德宮參拜，賴清德強調自己是礦工之子不是金孫，選舉只是一時，所有的批評都應該有根據，不應抹黑造成個人人格傷害。

民進黨總統初選電話民調結果最快明天出爐，賴清德今天上午接連走訪林口竹林山觀音寺、新莊後港昭德宮參拜，親切與支持者互動。

對於有人形容這次民進黨總統初選是「辣台妹與金孫」的對決，賴清德表示，競選只是一時，做人做事才是最重要，初選過後還要再團結勝選，所有的批評都應該有所根據，對於民調結果將出爐，則表示自己在做最後衝刺，有信心爭取到最後的勝利。

賴清德表示，今天已經是初選的最後一天，紛紛擾擾就放在過去，在網路上傳播對他的攻擊都不是事實，「我出身貧寒，在窮困的環境中長大」，不管是擔任國大代表、立法委員、市長到行政院長，都是在照顧弱勢的基層民眾，清廉勤政推動各項政策。

他強調自己若當選總統，不只能守護台灣，也有執行力能解決台灣各種問題，也可以推動台灣經濟發展，照顧弱勢民眾。（編輯：李錫璋）1080612

民進黨總統初選民調持續進行，前行政院長賴清德（前中）12日上午前往林口竹林山觀音寺參拜，並與支持者一同振臂高呼口號，盼團結勝選。中央社記者葉臻攝 108年6月12日