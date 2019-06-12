郭台銘：理解港人想法 盼續維持繁榮穩定

（中央社記者黃旭昇新北12日電）鴻海集團董事長郭台銘今天表示，6月9日的香港民眾大遊行，本質上證明「一國兩制」在年輕人的心中是失敗的，他能理解很多香港朋友的想法，也希望香港能繼續維持繁榮與穩定。

郭台銘今天中午出席在新北市板橋區舉行的「中華民國退休警察總會成立30週年暨理監事聯席大會」，媒體詢問他對於香港反送中遊行抗議與爆發衝突的看法。

郭台銘拿起手機，依照事先擬好的聲明稿表示，他多次表態認為「一國兩制」在香港執行失敗，從來就沒有改變過看法。尤其，近年發生「一國兩制」系列重大失誤，特別是法治層面的失誤。

郭台銘表示，9日香港的民眾大遊行，本質上證明「一國兩制」在人心的失敗，特別是在年輕人心中失敗。他接到很多香港朋友憂心忡忡的電話，也能理解香港人想法。郭台銘說，希望香港能夠繼續維持繁榮與穩定。

郭台銘說，無法干涉香港的民主運動到底會變如何，但他希望爭取民主的過程多一點理性，希望香港維持繁榮與穩定，這是很重要的。

中國國務院台灣事務辦公室今天舉行例行記者會，郭台銘成為兩岸媒體發問熱點，有多家媒體針對郭台銘近來一連串的兩岸言論要求國台辦做出回應。

今天郭台銘被問到此事時表示，「我尊重他們的發言，每個人都有他的職責，在他的立場發言，我們尊重國台辦。」

針對國民黨內總統選舉初選議題，郭台銘說，外界傳言「國民黨團結挺郭、權貴密室」，他昨天參加提名初選同志座談會後，黨中央文傳會給一份聲明要每一名參選人照唸以促進團結，結果誤信黨中央的領導威信照做。

郭台銘說，自己是遵守黨規的乖乖牌，卻有人把會議內容洩漏出去，以後國民黨的規定誰敢遵守。他打電話給國民黨副主席曾永權抗議，但對方僅回應「聽到了，下次會著手改進」，這是國民黨的老調。

郭台銘表示，國民黨中央口說團結卻沒有管制參選人發言的能力，是造成不團結的因素之一，為何年輕人不加入國民黨，主因是國民黨保守、不團結，讓人失望。他對黨中央仍是尊敬，以後若參加會議一定要求開放媒體與會，以免各說各話。

郭台銘說，黨中央沒有管制參選人的能力，就像籃球總教練無法控制選手，球賽無法比下去。他建議國民黨應改造為創新政黨，國民黨若再不改革，不但無法團結還會流失更多選票。（編輯：方沛清）1080612