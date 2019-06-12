郭台銘質疑初選制度 中常委：已經很為他設想了

（中央社記者余祥台北12日電）爭取國民黨總統提名的鴻海董事長郭台銘日前質疑初選制度，國民黨中常委沈智慧今天表示，中常會已經為郭台銘的參選資格解套，很為他設想了，既然初選辦法經中常會通過，參選人就該照遊戲規則走。

郭台銘日前對國民黨初選規則提多項建議，包括民調納手機樣本、備案機制等，但未被國民黨採納，在昨天召開的座談會中，郭台銘也不滿其中一場國政願景發表會由中天電視轉播。

國民黨中常委、黨籍立委沈智慧下午在中常會前受訪表示，中常會日前通過總統提名特別辦法，先有了這個辦法，才有參選人以及參選人的座談會，黨有黨的規矩，本應照著遊戲規則走，「要以個人意見凌駕中常會，非聽我的就是不公平，這樣不對吧。」

至於郭台銘一再表示，初選制度應有修改空間，沈智慧也強調，當初訂定這個特別辦法已經很「因人設事」，為郭台銘排除參選資格的限制，也讓高雄市長韓國瑜可以納入初選，已經很海納百川，千萬不應再破壞這個初選機制。

沈智慧質疑，「參加初選，結果卻不尊重初選，那何必要來初選？」

沈智慧也特別提到，她對於備位機制的說法更是不以為然，初選辦法就是要選一個最強的人代表國民黨參選，備位會造成黨的分裂，希望不要有這種備位的想法，她也從沒有聽過備位說。

國民黨中常委姚江臨則認為，特別辦法早在5月15日就通過了，參選人知道這個辦法才參加初選，那應該是認同這個辦法才是；大家都有意見表達的權利，但共同的決定才是最好的結果，黨內廝殺對後續國民黨的整合不好。（編輯：楊凱翔）1080612