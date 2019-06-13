吳敦義：中國大陸對港澳實施一國兩制都是虛言

（中央社記者余祥台北13日電）國民黨主席吳敦義今天表示，從香港反送中運動越演越烈，就知道中國大陸連對港澳實施所謂「一國兩制」都是虛言，在一中各表的基礎上，維護兩岸穩定發展，才能永續享有安和樂利的生活。

香港政府推動修訂逃犯條例，掀起反對聲浪。6月9日「反送中」遊行，主辦單位估計多達103萬人參加；12日再現抗議人潮，重演2014年「占中」景象，原訂二讀逃犯條例修訂草案的立法會宣布取消議程，警方動用催淚瓦斯和橡膠子彈驅離抗議民眾。

吳敦義今天透過國民黨文傳會發布聲明表示，從香港近日「反送中運動」的發生，且越演越烈，就知道中國大陸連對港澳實施所謂「一國兩制」都是虛言。

吳敦義說，中華民國是林覺民等千千萬萬海內外愛國志士拋頭顱、灑熱血，前仆後繼，犧牲生命，才能推翻滿清，締造民有、民治、民享的中華民國。

吳敦義表示，盼國民黨同志、全國同胞，珍惜愛護自由、民主、法治的中華民國，在「一中各表」的堅定基礎上，維護國家生存，確保兩岸和平穩定發展，才能永續享有安和樂利的生活。

國民黨也呼籲，港府應加強與民眾溝通，體恤民眾心中的疑慮及瞭解民眾的訴求，且港府應重視民主精神及保障人權等普世價值，才不會造成社會更嚴重的對立。（編輯：林興盟）1080613