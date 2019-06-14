蔡總統：初選結果出爐 目前最重要是整合

（中央社記者劉建邦台北14日電）總統蔡英文今天說，黨內初選結果出爐後，全黨及支持者都希望黨內團結，並順利整合，目前最重要的工作就是整合，至於2020大選會以最好團隊，並拿出最好政績，贏得人民支持。

蔡總統特別在警察節前夕，赴警政署參加警察節慶祝大會，包含行政院長蘇貞昌、內政部長徐國勇等人陪同。

民進黨總統初選結果昨天出爐，由蔡總統勝出。總統會後受訪，媒體詢問，關於初選結束後，後續如何整合黨內。

總統表示，昨天初選出爐後，全黨和支持者都發出聲明，希望黨內可團結並順利整合，才可展現團結意志，相信後續整合可順利完成，只有團結一起打拚，在2020年才有勝選希望。

總統說，整個初選過程，看到前行政院長賴清德的過人毅力，民調出爐後也展現氣度，對賴清德表達感謝和感動的心情。

媒體詢問，前新北市長朱立倫昨天提及，民進黨初選過程為求勝選用盡手段與資源，蔡總統將會是下屆總統大選，國民黨最難纏的對手。

總統表示，任何尋求連任的人，要獲得民眾支持應該就是政績，會以政績，而不是資源，尋求更多民眾支持。

總統說，要特別感謝蘇貞昌，在執政最困難時，接任行政院長，也因為蘇快速解決問題，很多政績讓民眾有更深感受，後續會提出更多國家建設和照顧人民福祉的方案，這才是真正尋求人民最大支持的作法。

媒體詢問，關於副手部分，目前有任何人選嗎？

總統說，初選結束後，整個黨跟支持者最大任務就是希望要團結整合，這個時刻最重要的工作就是整合，至於2020大選，會以最好團隊和政績及對更多對國政的想法，贏得人民支持，「這不是單一個人的問題」。

媒體詢問蘇貞昌，是否認為與蔡總統搭配參選2020年是最好的選擇。

蘇貞昌說，民進黨初選結果出爐後，總統在國政辛苦、繁重及國際局勢詭譎時，一方面守護台灣主權，並推動各項工作，也做出成績，總統也經過初選考驗，並面臨很多各方指教、質疑，總統都可歷經檢驗，經過淬鍊，相信總統已變成「2.0」，可順利迎向大選。

蘇貞昌表示，賴清德堅持理想和作為，在初選結果出爐後，又馬上呼籲所有黨員要團結，並支持蔡總統，一起贏得2020大選、守護台灣，他感到敬佩。

蘇貞昌說，初選結果出爐，蔡總統展現高度，賴清德展現風度，可看到民進黨進步的一面，這讓黨內更有信心，呼籲民眾給總統機會，讓台灣有堅持維護主權的總統，繼續推動國政，才不會像香港目前遇到一國兩制的受害狀況。

媒體詢問，初選結束後是否有聯繫賴清德。

蘇貞昌說，他很清楚賴清德的心情，讓賴先休息、沉澱，相信未來在壯大台灣的路上仍會相遇，也希望賴可整理心情，就像蔡總統提到「一加一大於二」，希望大家都可支持總統，一起贏得下一屆大選。（編輯：張銘坤）1080614