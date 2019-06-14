出席警察節慶祝大會 總統：持續全力照顧員警

（中央社記者劉建邦台北14日電）總統蔡英文今天出席警察節慶祝大會，致詞時先提到日前在桃園市發生歹徒持槍挾持人質案，因警方發揮高度專業，才讓事件圓滿落幕。總統說，未來也會持續全力照顧員警。

蔡總統在警察節前夕，前往警政署參加警察節慶祝大會，包含行政院長蘇貞昌、內政部長徐國勇等人陪同。

總統也頒獎表揚給今年獲選全國模範警察的28名官警。

蔡總統致詞時說，前天外界關心香港警民衝突時，桃園也發生歹徒持槍脅持人質事件，當時情況緊張，稍有不慎就會出現嚴重傷亡，所幸現場的桃園市警局及刑事局等員警，保持冷靜，並發揮高度專業。

總統表示，特別在2名小隊長英勇談判斡旋，現場警方也協調周邊民眾、媒體，讓警方有不受干擾的救援空間，最後在警民合作下，讓事件平安落幕，這次事件也是警方化解危機、談判救援的最佳典範，在警察節前夕，代表國人向警方表達敬意。

蔡總統指出，警方為社會貢獻，政府也應全力照顧員警，去年警察節要求內政部、警政署落實3項福利，目前都有具體進展，包含更新員警新制服，防彈盾牌、防彈衣及警車也會陸續汰換，還有提升員警待遇和福利、推動警消專案社會住宅，加強員警健康照顧，未來也會全面提升員警福利，並繼續做得更好、更多。

總統說，至於基層員警反映應勤裝備未能智慧化，未來也會加速改善，總統府至行政院也會持續緊盯相關制度，讓員警有感。

總統表示，當前治安工作重點就是持續緝毒、掃蕩詐騙集團，毒品、詐欺犯罪常與幫派連結，從源頭掃黑、肅槍，斬斷幫派金流，才能有效嚇阻犯罪，警察拚治安，政府顧警察，繼續一起拚，守護台灣社會安定。

蔡總統會後受訪時，再次提到桃園市日前發生歹徒持槍挾持人質案。總統說，前天發生在桃園的歹徒持槍挾持人質事件，警方不畏危險和艱難，讓事件順利落幕，無人傷亡，她表達肯定和感謝。

總統表示，也特別感謝媒體，在當天的新聞事件處理，可先克制未事先報導，讓警方有更多空間、時間處理，相信台灣社會有看到媒體表現，她也表達肯定。（編輯：張銘坤）1080614

總統蔡英文（前左）、行政院長蘇貞昌（前右）等人，14日前往警政署參加「108年警察節慶祝大會」。中央社記者謝佳璋攝 108年6月14日