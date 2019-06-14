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不談黨內被誰討厭 韓國瑜檢討30年前暴躁的自己

最新更新：2019/06/14 19:45
高雄市長韓國瑜13日接受台視專訪表示，覺得國民黨內可能有些人討厭他。（圖取自台視新聞 TTV NEWS YouTube頻道網頁）
高雄市長韓國瑜13日接受台視專訪表示，覺得國民黨內可能有些人討厭他。（圖取自台視新聞 TTV NEWS YouTube頻道網頁）

（中央社記者程啟峰高雄14日電）高雄市長韓國瑜昨天接受台視專訪表示，覺得國民黨內可能有些人討厭他；他今天避談是誰討厭他，強調這是自我檢討，30年前從政，自己個性強且有點暴躁，現在已成熟穩重。

韓國瑜下午在高雄市府接見台北市議會民政委員會後接受媒體聯訪，做以上表示。

韓國瑜昨天在台視受訪時說，覺得國民黨可能有些人討厭他；下午面對媒體追問「討厭他的人是誰」，韓國瑜說，他是在講過去年輕從政時的事，此舉是自己檢討自己，30年前年輕氣盛、個性比較強，有時候只會注意自己感受，忽略其他人的感受。回想年輕時作風，不見得會讓人喜歡。

韓國瑜表示，人的個性會隨著年紀而慢慢調整，今年60歲的他看30歲的自己，會覺得有時候「讓人不喜歡」是有原因的，那時真的得理不饒人。

他說，好聽一點是俠氣，不好聽是個性有點暴躁，也許這種個性不見得讓一些人喜歡，他會檢討反省。他還說，年輕時，很多地方不夠成熟，但也覺得國民黨內已習慣某種黨員同志，而自己不屬於那一種，才會有感而發；不過，現在的他已成熟穩重。

另外，民進黨總統初選底定，但國民黨總統初選紛擾仍多。韓國瑜說，民進黨的「癒合力」堪稱全台第一，民進黨只要初選一結束，第2天開始整合會非常快，這是民進黨的特性，反觀國民黨就沒辦法這麼快有個共識。團結的民進黨從今天就開始，國民黨這邊要非常小心。（編輯：吳佳穎）1080614

高雄市長韓國瑜接受台視專訪時表示國民黨內可能有些人討厭他（約44分51秒處）。（影片來源：台視新聞 TTV NEWS YouTube頻道）
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