柯文哲：LINE經費50萬花完仍無頭緒 就不選

（中央社記者梁珮綺台北16日電）台北市長柯文哲今天說，自己用於LINE官方帳號的經費50萬元，若花完後對是否選總統仍無頭緒，就不會參選；至於市長卸任後是否從政，也是「能做就做，不能做就算了」。

而市長卸任後，有無可能創黨，柯文哲說，「再講吧，也要看身體禁不禁得住」，強調自己是「心存善念，盡力而為」。

柯文哲晚上接受館長（陳之漢）訪談，內容包括香港反送中遊行、兩岸關係及2020總統選舉。

明年1月將舉行2020總統選舉，柯文哲也被視為熱門人選，他則說，自己是一塊石頭，一筆一畫被鑿出來，「這次民進黨更好笑，直接放進總統初選民調內，我又沒說要選，是在逼我選嗎？」

他說，他本來在台大醫院當醫生，卻因國民黨製造一堆事，如國科會案、愛滋器捐案等，導致他出來參選台北市長，又如高雄市長韓國瑜，原本在北農當總經理，也因為民進黨製造一堆事，才選上市長。

柯文哲表示，「我常說，柯文哲是國民黨製造出來的，韓國瑜是民進黨製造出來的」。

他說，在世界政治史上，三腳督難以維持結構穩定，所以國民黨與民進黨應自律，做得好不好，人民還是看得出來，「是非對錯，大家心理有數」。

柯文哲表示，自己雖常批評蔡總統與民進黨，但不見得就是敵人。

被問及若不參選，會支持總統蔡英文或國民黨參選人時，柯文哲說，自己也是國民，要看誰能說服他會做得更好，假設蔡總統對上鴻海集團董事長郭台銘，柯文哲說，兩邊資源無限，一邊用國家的錢、一邊用公司的錢，很難判斷誰會勝出。

隨後，他提到自己的LINE官方帳號，表示50萬經費若花完，卻對於是否參選總統還沒有頭緒，「就不要選了」，他也質疑，「為什麼要花那麼多錢（選舉）？有那麼多好康嗎？」

至於若不參選總統，會否繼續從政，柯文哲說，「能做就做，不能做就算了，我的態度是當一天牛、犁一天的田，沒有說一定要怎樣，做多少算多少」。（編輯：陳俊碩）1080616